هاشتاج "صبح على مصر بجنيه" يتصدر "تويتر" دعما لمبادرة الرئيس السيسى

مازالت أصداء مبادرة "صبح على مصر بجنيه" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تتردد فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وعلى رأسها موقع التدوين المصغر "تويتر"، دعما لمبادرة الرئيس التى أطلقها أمس الثلاثاء .

ودشن رواد "تويتر" هاشتاج يحمل نفس اسم المبادرة، وتصدر الهاشتاج قائمة الوسوم الأكثر تداولا بين رواد الموقع فى التريند المصرى فى استجابة سريعة لمبادرة الرئيس .

>واعتبر الكثيرون عبر الهاشتاج أن تصدر هاشتاج المبادرة بالتريند المصرى، دليلا كبيرا على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدرته على الحشد الشعبى لدعم المبادرات الخاصة بتنمية البلاد ودعم الاقتصاد ، مبرزين المشاركة الشعبية الكبيرة فى التبرع لصندوق تحيا مصر .

وغرد المدون طارق فتحى قائلا: " ‏يعنى إحنا هنعز الجنيه على مصر، أيام عبد الناصر كانت الناس بتشتغل يوم ببلاش وكان اسمه مجهود حربى"، وشاركت "عبير" فى التغريد قائلة " هصبح وأمسى عشان بحب بلدى"، وغرد آخر " ‏أصبح وأمسى كمان دى بلدى هعيش وأموت هنا وبلد وأولادى من بعدى".

وتابع أحد المغردين :" عشان عيون السيسى أصبح على مصر بألف جنيه وعشان أحرق قلب كل كاره للسيسى، أمسى على مصر بخمسمائة جنيه ".

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