تمام سلام: المواقف الصادرة عن وزير خارجية لبنان تعبر عن نفسه

>اعتبر رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام المواقف الصادرة عن وزير خارجية بلاده جبران باسيل والتى تميل إلى إيران على حساب السعودية ، "زلة وخطأ" ، مشيرا إلى أن مواقف باسيل تعبر عن نفسه وليس عن الحكومة اللبنانية .

وقال سلام ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" بثتها مساء الأربعاء، إنه "لم يخرج لبنان يوما عن الإجماع العربى ولن يخرج اليوم" مشددا على علاقة لبنان "الوطيدة مع أشقائه العرب" وخاصة مع السعودية ودول الخليج ، مضيفًا أن السعودية تساعد لبنان بشكل دائم ولا تطلب شيئا فى المقابل.

وعلى صعيد أزمة الرئاسة ، قال سلام : إن لبنان يمر بأزمة سياسية مستفحلة فى ظل عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ نهاية الفترة الرئاسية للعماد ميشال سليمان فى مايو 2014 .

وتأتى تصريحات رئيس الوزراء اللبنانى بعد أن أوقفت السعودية مساعدات للجيش والأمن اللبنانى بقيمة 3 مليارات دولار بسبب مواقفه الأخيرة .

وكان وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل ـ والمحسوب على تكتل "8 آذار" الذى يشارك فيه حزب الله فى الحكومة ، امتنع عن التوقيع على بيان الجامعة العربية الذى أدان الهجوم الذى تعرضت له البعثات الدبلوماسية السعودية فى إيران مطلع العام، وأجمعت عليه كل الدول العربية .

وتطورت الأمور إلى أن طالبت معظم الدول الخليجية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا إلا للضرورات القصوى.

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