أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تمام سلام: المواقف الصادرة عن وزير خارجية لبنان تعبر عن نفسه

Google+ Print
تمام سلام: المواقف الصادرة عن وزير خارجية لبنان تعبر عن نفسه تمام سلام: المواقف الصادرة عن وزير خارجية لبنان تعبر عن نفسه

>اعتبر رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام المواقف الصادرة عن وزير خارجية بلاده جبران باسيل والتى تميل إلى إيران على حساب ، "زلة وخطأ" ، مشيرا إلى أن مواقف باسيل تعبر عن نفسه وليس عن اللبنانية .

وقال سلام ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "سكاى نيوز عربية" بثتها مساء الأربعاء، إنه "لم يخرج لبنان يوما عن الإجماع العربى ولن يخرج اليوم" مشددا على علاقة لبنان "الوطيدة مع أشقائه العرب" وخاصة مع السعودية ودول الخليج ، مضيفًا أن السعودية تساعد لبنان بشكل دائم ولا تطلب شيئا فى المقابل.

وعلى صعيد أزمة الرئاسة ، قال سلام : إن لبنان يمر بأزمة سياسية مستفحلة فى ظل عجز البرلمان عن انتخاب رئيس للجمهورية منذ نهاية الفترة الرئاسية للعماد ميشال سليمان فى مايو 2014 .

وتأتى تصريحات رئيس الوزراء اللبنانى بعد أن أوقفت السعودية مساعدات للجيش والأمن اللبنانى بقيمة 3 مليارات دولار بسبب مواقفه الأخيرة .

وكان وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل ـ والمحسوب على تكتل "8 آذار" الذى يشارك فيه حزب الله فى الحكومة ، امتنع عن التوقيع على بيان الجامعة العربية الذى أدان الهجوم الذى تعرضت له البعثات الدبلوماسية السعودية فى إيران مطلع العام، وأجمعت عليه كل الدول العربية .

وتطورت الأمور إلى أن طالبت معظم الدول الخليجية من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان ومغادرته فورا إلا للضرورات القصوى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان