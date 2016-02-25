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أطباء بلا حدود: عشرات المصابين ومئات المهجرين جراء معارك بجنوب السودان

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أطباء بلا حدود: عشرات المصابين ومئات المهجرين جراء معارك بجنوب السودان أطباء بلا حدود: عشرات المصابين ومئات المهجرين جراء معارك بجنوب السودان

>أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن المعارك التى اندلعت فى محيط مدينة بيبور شرق جنوب السودان، أسفرت عن إصابة 35 شخصا على الأقل بجروح، وأرغمت ألف شخص على اللجوء إلى قاعدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى مساء اليوم الأربعاء، عن المنظمة فى بيان لها قولها إن أعمال العنف بدأت "بعد ظهر أمس الثلاثاء واستمرت طيلة أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن مركزها الطبى تعرض للنهب.

ولفتت مديرة بعثة المنظمة فى جنوب السودان كورين بنازيك إلى أن "هناك احتياجات طبية ضرورية ملحة حاليا فى بيبور، والإمكانات محدودة جدا لتلبيتها وإنقاذ الأرواح".

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مصر 365