منتدى المرأة.. مثابرة وتميز ومستقبل

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«فخورة جداً بفريق عملي..أؤمن دائماً أن التميز وراءه جهد جماعي وروح الفريق». كلمات في تغريدة لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وفي تغريدة أخرى أعربت سموها عن فخرها بإنجازات المرأة الإماراتية وإسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن إلهامها الأجيال المقبلة من النساء ليشاركن بفاعلية من أجل بناء الوطن قائلة:«المرأة الإماراتية نموذج رائع للعالم في الإنجاز والمثابرة.. فخورة بمشاركتهن وعكس الصورة المشرفة للمرأة الإماراتية في مختلف القطاعات»، لتعكس التغريدتان ختام فعاليات «منتدى المرأة العالمي» الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار يوميه، بما تضمنه من فعاليات أكدت تبوؤ المرأة الإماراتية مكانتها بما تستحقه من قيمة وتقدير بين نظيراتها حول العالم.

وفي كلمتها الختامية بالمناسبة، شكرت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة للمنتدى، وقالت: «أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على رعايته الكريمة لهذا الحدث، ومتابعته الحثيثة لمختلف المبادرات والفعاليات المهمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة ودورها في مجتمع دولة الإمارات، حيث عكست فعاليات المنتدى حرص قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على رفع مكانة المرأة الإماراتية.

كما يمثل طابع وهوية دولة الإمارات وشعبها بشكل إيجابي على الصعيد العالمي، فضلاً عن ذلك، يتماشى هذا المنتدى مع استراتيجية دولة الإمارات التي تقوم على تمكين المجتمعات من خلال تعزيز دور المرأة، إلى جانب دعم سموه لرؤية دبي لتكون مركزاً للمؤتمرات الدولية، مثمنة جهود حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في دعم مسيرة المرأة الإماراتية الشابة ومساندتها لقضايا المرأة كافة إلى جانب مبادرتها الإنسانية الخلاقة.