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رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بترقية مسؤولين وتعيين ونقل سفراء

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رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بترقية مسؤولين وتعيين ونقل سفراء رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بترقية مسؤولين وتعيين ونقل سفراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بترقية مسؤولين وتعيين ونقل سفراء.

ووفقاً للمراسيم الاتحادية التي نشرت في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 159 لسنة 2015 بترقية طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ترقية مالية بنسبة 10% من الراتب الأساسي، وعلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريرة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 1 لسنة 2016 بتعيين أحمد محمد يوسف منقوش الطنيجي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية بيلاروس بالدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها حالياً.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2016 بنقل سهيل مطر سعيد حاذه الكتبي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، إلى الديوان العام لوزارة الخارجية.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 7 لسنة 2016

بترقية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض.

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