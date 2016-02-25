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مباحث القاهرة تضبط 5 عاطلين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وذخيرة

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مباحث القاهرة تضبط 5 عاطلين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وذخيرة مباحث القاهرة تضبط 5 عاطلين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وذخيرة
تمكن رجال مباحث القاهرة ، من القبض علي "سامى ا ع" 25 سنه ، عاطل ، وشقيقه "أحمد س ا" 21 سنه عاطل ، وبصحبتهم "إسلام س ح" 20 سنه عاطل، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية و37 طلقة من ذات العيار.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3146 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكن رجال مباحث القاهرة ، من ضبط كلا من "وليد ع ع " 38 سنه عاطل ، و"عبد الحميد ع م" 50 سنه عاطل ، وبحوزتهما 2 سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وكباس خرطوش ، بالإضافة إلي سلاح ابيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3374 جنح القسم ، وتم إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365