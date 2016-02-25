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تفاصيل انهيار منزل من 5 طوابق بالفيوم..والمحافظة: تشكيل لجنة هندسية لمعاينته

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تفاصيل انهيار منزل من 5 طوابق بالفيوم..والمحافظة: تشكيل لجنة هندسية لمعاينته تفاصيل انهيار منزل من 5 طوابق بالفيوم..والمحافظة: تشكيل لجنة هندسية لمعاينته
أنقذت العناية الإلهية المئات من سكان شارع المدارس بحى الفوال بمدينة الفيوم، بعدما انهار منزل مكون من 5 طوابق ولم يسفرعن أى إصابات، حيث تم عمل كردون أمنى حول المنزل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية أن المنزل مكون من 5 طوابق بشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة الفوال بدائرة قسم أول الفيوم ملك "عبد الرازق. خ" 62 سنة صاحب محل أدوات صحية ويستخدم كمخزن للأدوات الصحية وخالى من السكان، وبسؤال مالك العقار أكد أن سبب انهيار المنزل المياه الجوفية ومياه الصرف الصحى وأن العقار مبنى منذ 30 عاما وكان مكون من طابقين وقام ببناء 3 طوابق أخرى منذ 3 سنوات بدون ترخيص، حيث تم إخطار مجلس ومدينة الفيوم لاتخاذ اللازم وتحرر المحضر رقم 2272 لسنة 2016 إدارى قسم الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأكد بيان صادر عن الديوان العام لمحافظة الفيوم، أن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار.

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