تفاصيل تحفظ لجنة "حصر أموال الاخوان" على فرع جمعية رسالة بدمياط

علم "اليوم السابع" تفاصيل قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، بالتحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع دمياط، بأنه تبين لللجنة أن أعضاء مجلس إدارة فرع الجمعية من بينهم أعضاء فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المحظورة، وأن جمعية رسالة الأم لم يتبين حتى الآن من التحريات أن لها أى علاقة بالجماعة المحظورة.

وكشف مصدر قضائى عن أن قرار التحفظ على نسبة 7.204% من أسهم شركة جهينة المملوكة لصفوان أحمد حسين ثابت فى صندوق فرعون بنسبة مئوية قدرها 14.2% من الصندوق الذى يملك 51.023% من أسهم شركة جهينة، وتبين لللجنة من خلال التحريات أن رجل الأعمال لجأ إلى حيلة فى شرائه لأسهمه فى شركة جهينة.

وأوضح المصدر، أن الحيلة التى قام بها "صفوان" تأسيسه صندوق فرعون بجزر العذراء بنسبة 14.2% ثم قام الصندوق بشراء نسبة 51.023% من أسهم شركة جهينة ليصبح إجمالى ما يتملكه "ثابت" فى الشركة 7.204%.

وفى السياق ذاته، صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة، أن اللجنة قررت تنفيذ التحفظ على المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية "سيراميكا بريما"، والتحفظ على مصانع الشركة بمدينة السادات ومركز الإدارة بالجيزة.

وأعلن "أبو الفتوح" أن اللجنة قامت بالتحفظ على 3 مدارس و 4 مراكز طبية و 2 صيدلية وشركة سياحة ومصنع ملابس وشركة استيراد وتصدير و3 شركات تجارية ومصنع كرتون و40 عنصراً من العناصر التى تنتمى وتدعم الجماعة الإرهابية.