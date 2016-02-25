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حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/2/2016

على الصعيد المهني:


>يوم سلس وجيد بالنسبة لك فى محيط عملك ينتهى نهايات مرضية، من الممكن أن تحصل فى الفترة المقبلة على الكثير من فرص العمل غير المتوقعة والتى طالما انتظرتها فى الفترة السابقة.

على الصعيد العاطفي


>تقف عند منعطف حاسم فى علاقتك مع الشريك، عزيزى العقرب حاول أن توافق بين عقلك وقلبك واحذر عند اتخاذ أى قرارات حاسمة تندم عليها بعد فوات الأوان.
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>برج العقرب على الصعيد الصحي:


>يبدو أنك تهمل الاهتمام بعينيك من فترة طويلة، يجب أن تذهب لعمل اختبار نظر هذه الأيام، ربما تنتقل إليك عدوى عن طريق أكل بعض الطعام غير الصحى أحذر من ذلك عزيزى العقرب.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب


>تبدو حائرًا قليلاً اليوم، حاول أن تبتعد عن اتخاذ أى قرارات مصيرية سواء على الصعيد المهنى أو العاطفى، يوم مناسب للسفر والاسترخاء قليلاً حاول ألا ترهق تفكيرك كثيرًا.

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مصر 365

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