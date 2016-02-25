حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي



>برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يوم سلس وجيد بالنسبة لك فى محيط عملك ينتهى نهايات مرضية، من الممكن أن تحصل فى الفترة المقبلة على الكثير من فرص العمل غير المتوقعة والتى طالما انتظرتها فى الفترة السابقة.>تقف عند منعطف حاسم فى علاقتك مع الشريك، عزيزى العقرب حاول أن توافق بين عقلك وقلبك واحذر عند اتخاذ أى قرارات حاسمة تندم عليها بعد فوات الأوان.>يبدو أنك تهمل الاهتمام بعينيك من فترة طويلة، يجب أن تذهب لعمل اختبار نظر هذه الأيام، ربما تنتقل إليك عدوى عن طريق أكل بعض الطعام غير الصحى أحذر من ذلك عزيزى العقرب.>تبدو حائرًا قليلاً اليوم، حاول أن تبتعد عن اتخاذ أى قرارات مصيرية سواء على الصعيد المهنى أو العاطفى، يوم مناسب للسفر والاسترخاء قليلاً حاول ألا ترهق تفكيرك كثيرًا.