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حظك اليوم برج القوس الخميس 25/2/2016

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حظك اليوم برج القوس الخميس 25/2/2016 حظك اليوم برج القوس الخميس 25/2/2016

برج القوس على الصعيد المهنى


>كنت تحاول فى الفترة الماضية أن تجد فرصة عمل مناسبة لك أفضل من الوضع الذى أنت عليه الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك مقابلة قريباً وهذا سيضمن لك الكثير من الأخبار الجيدة والأمور التى ستتحسن بشكل أفضل من الماضي، كذلك هناك الكثير من عروض العمل التى ستأتى إليك قريبًا.

برج القوس على الصعيد العاطفى


>يوم رائع لتبادل الحب من جديد، خصوصًا أن كلاكما خضع لجلسة قاسية لمحاسبة النفس، كما أنك حصلت على وقت كافٍ لمراجعة أمورك التى كانت قد فسدت فى الفترة الماضية، ولكن هو يوم جيد على كل المستويات، كما أن القرار الذى ستحصل عليه فيما يخص علاقتكما سيفرق كثيرًا.
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على الصعيد الصحى


>كنت فى الفترة الماضية متخيل أن وضعك الصحى جيد إلى حد كبير، ولكن تغيرات الطقس التى كانت مؤخراً كان لها تأثير سيئ على جيوبك الأنفية وغيرها من الأمراض التى أثرت عليك كثيرًا، وكان له مردود كذلك على مستوى العمل، يفضل كذلك أن تبقى هادئا لأن التوتر يجعلك تشعر بالكثير من القلق ما يؤثر عليك سلبًا.

توقعات علماء الفلك


>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة هادئة جدًا على كل المستويات، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة على مستوى العمل التى ستتعامل معها بذكاء شديد، وهو ما يكفل لك الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

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مصر 365

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