حظك اليوم برج الدلو الخميس 25/2/2016

على الصعيد المهني:

>تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملى، فمزيد من التقدم والأخبار السعيدة التى ستلحق بهم لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا وألا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعوا فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم. على الصعيد العاطفي:

>على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الأخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الآخر إلا أنه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول أن يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة. على الصعيد الصحي:

>ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الآلام التى يعانون منها بالنسبة للرأس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لها. توقعات علماء الفلك لبرج دلو:

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

شبكةعيونالإخبارية

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