أخبار عاجلة

عاجل وبأمر من السيسي.. أول إجراء للقوات المسلحة المصرية رداً على تفجيرات الكنائس اليوم -
تغطية خاصة - مجلس الأمن يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون بشكل فعال مع مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب -
تغطية خاصة - النائبة مارجريت عازر: لن ينتهي الإرهاب في مصر أمنيآ .. والحل هو تغيير مناهج التعليم -
شهادات مروعة عن حادثة تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا عاصمة الحلوى في مصر -
أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/2/2016

على الصعيد المهنى


>اليوم عليك أن تتحلى بالثقة والتحدى، حتى تفوز على كل من يحابوك فى عملك، كما أن هناك فرصة جديدة من الممكن أن تحققها من خلال مقابلة أو صفقة مع عميل من المقرر أن يكون له فضل كبير عليك فى تحقيق الحلم الذى كنت تبحث عنه فى الفترة الماضية، فعليك أن تجيد التصرف والتعامل ولا تضيع الفرصة من بين يديك.

على الصعيد العاطفى


>مشاكلك النفسية التى تمر بها مؤخرًا كان لها تأثير سيئ على علاقتك بالحبيب، فى الوقت الذى يحتاج فيه منك بعض الدعم النفسى، هذا الدور الواجب عليك القيام به مهما كنت مُتعبا أو غير مستعد لهذا الأمر، خصوصًا أن هناك مشكلة فى الأفق ستتعلق بقضايا مادية وأمور يجب أن تنهيها فى أسرع وقت ممكن.

على الصعيد الصحى


>تعكر المزاج والعصبية التى تجدها فى العمل، قد يكون لهم مردود سيئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، ما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سيئ على صحتك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرارا صائبا بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافٍ من النوم الهادئ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى