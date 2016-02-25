حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 25/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى

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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة

>اليوم عليك أن تتحلى بالثقة والتحدى، حتى تفوز على كل من يحابوك فى عملك، كما أن هناك فرصة جديدة من الممكن أن تحققها من خلال مقابلة أو صفقة مع عميل من المقرر أن يكون له فضل كبير عليك فى تحقيق الحلم الذى كنت تبحث عنه فى الفترة الماضية، فعليك أن تجيد التصرف والتعامل ولا تضيع الفرصة من بين يديك.>مشاكلك النفسية التى تمر بها مؤخرًا كان لها تأثير سيئ على علاقتك بالحبيب، فى الوقت الذى يحتاج فيه منك بعض الدعم النفسى، هذا الدور الواجب عليك القيام به مهما كنت مُتعبا أو غير مستعد لهذا الأمر، خصوصًا أن هناك مشكلة فى الأفق ستتعلق بقضايا مادية وأمور يجب أن تنهيها فى أسرع وقت ممكن.>تعكر المزاج والعصبية التى تجدها فى العمل، قد يكون لهم مردود سيئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، ما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سيئ على صحتك فيما بعد.>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرارا صائبا بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافٍ من النوم الهادئ.