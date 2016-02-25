حظك اليوم برج الأسد الخميس 25/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:

> قد يكون لديك السبق فى حياتك المهنية اليوم، يمكنك الحصول على فرص لتنتقل بها فى عملك من مكانة لمكانة أعلى، ولكن كن حذرًا من زملاؤك فى العمل قليلا.

>على الصعيد العاطفي: تعانى من الجفاف العاطفى ومن المرجح أن تصبح نشطاً جداً كان شريك حياتك قد تجاهلك طيلة الفترة الماضية، إلا أنه سيقوم بتصليح الوضع الآن، وسوف يضاعف الجهود للتعويض عن هذا الإهمال الذى تحملته طيلة الفترة الماضية، لا تكن عدوانيا فى الحب، استمتع بما لديك من مشاعر وحاول توظيفها جيدًا. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>من المرجح أن تكون صحتك جيدة اليوم إلى حد ما والمشاكل الصغيرة التى كنت تعانى منها فى الأيام القليلة الماضية ستزول، فمن الضرورى للوقاية بنفسك من الأمراض البسيطة أن تمارس بعض العادات الصحية السليمة، من ناحية أخرى، يمكن أن تنهى بعض المشاكل الصحية البسيطة لديك فى وقت قصير جداً.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>الكواكب تسمح لك فترة للتفكير هادئ قد يكون رد فعلك غير مناسب على بعض المواقف اليوم، ولكن الآن سوف تكون مستعدا أكثر للعمل بالعقل، حاول أن تعطى لمن حولك فرصة ثانية، لأنك أيضاً أخطأت فى مرات سابقة.

شبكةعيونالإخبارية

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