أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/2/2016
على الصعيد المهنى: اليوم سيكون جيدًا لك، عليك أن تتبع تنظيم صارم فى الكثير من العمل الشاق، ولكن، هذا سيساعد على بناء قاعدة سليمة لخططك المستقبلية، والعمل الشاق الذى قمت به اليوم يؤتى ثماره فى المستقبل البعيد، أنت من المحتمل أن تحمل مسؤوليات نيابة عن زميلك، كن على قدر المسئولية.

على الصعيد العاطفي: سوف تصبح أقل طيبة اليوم، الأنسب لك اليوم بناء علاقات جديدة أو تجديد علاقات قديمة، بدلا من ذلك، سوف تكون أكثر قلقا مع نفسك، لا تتشاجر مع حبيبك اليوم، سوف تحدث مفاجأة لك من حبيب قديم، ننصحك بأن لا تكترث بها.

برج الحوت على الصعيد الصحي: كنت تحلم بالنوم لساعات كبيرة اليوم، لكن المسئوليات قد تعوق راحتك، أنت تجاهلت تعليمات الطبيب ولم تهتم بصحتك ونتيجة لذلك قد تواجه هبوطاً فى جميع أنحاء جسمك، عليك تحسين نظامك الصحى فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: كنت عازمًا على اللوم عن خطأ أحد الأصدقاء، ولكن لا تلومه فعواقب لومك له لا ترضيك، قد يكون هناك تورط قانونى خطير أيضًا، قد تحدث بعض أحداث الحياة المتغيرة والتى سوف تعطيك تجربة لا تنسى، حاول أن تتعلم من أخطاء اليوم، من الأفضل تغيير قصة الشعر الخاصة بك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى