حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهنى: اليوم سيكون جيدًا لك، عليك أن تتبع تنظيم صارم فى الكثير من العمل الشاق، ولكن، هذا سيساعد على بناء قاعدة سليمة لخططك المستقبلية، والعمل الشاق الذى قمت به اليوم يؤتى ثماره فى المستقبل البعيد، أنت من المحتمل أن تحمل مسؤوليات نيابة عن زميلك، كن على قدر المسئولية.

على الصعيد العاطفي: سوف تصبح أقل طيبة اليوم، الأنسب لك اليوم بناء علاقات جديدة أو تجديد علاقات قديمة، بدلا من ذلك، سوف تكون أكثر قلقا مع نفسك، لا تتشاجر مع حبيبك اليوم، سوف تحدث مفاجأة لك من حبيب قديم، ننصحك بأن لا تكترث بها.

برج الحوت على الصعيد الصحي: كنت تحلم بالنوم لساعات كبيرة اليوم، لكن المسئوليات قد تعوق راحتك، أنت تجاهلت تعليمات الطبيب ولم تهتم بصحتك ونتيجة لذلك قد تواجه هبوطاً فى جميع أنحاء جسمك، عليك تحسين نظامك الصحى فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: كنت عازمًا على اللوم عن خطأ أحد الأصدقاء، ولكن لا تلومه فعواقب لومك له لا ترضيك، قد يكون هناك تورط قانونى خطير أيضًا، قد تحدث بعض أحداث الحياة المتغيرة والتى سوف تعطيك تجربة لا تنسى، حاول أن تتعلم من أخطاء اليوم، من الأفضل تغيير قصة الشعر الخاصة بك.