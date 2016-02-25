حظك اليوم برج الميزان الخميس 25/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى

>يتمتع مواليد برج الميزان بقدرة فائقة على جذب المحيطين بهم فى مجال العمل، يتحملون المسؤولية بكفاءة ولديهم قدرة فائقة على ترتيب أفكارهم وأولوياتهم حتى يصلو إلى النجاح الذى يطمحون إليه، تؤكد الأبراج أن خلال فترة ليست بالطويلة سوف تحقق كثير من الإنجازات الكبيرة فى محيط عملك.

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>برج الميزان على الصعيد العاطفى

>تؤكد لك الأبراج أنك ستقابل قريبًا شخصا مناسب أن يكون له دور كبير فى حياتك العاطفية، لا تحاول أن تتعلق به بشكل كبير قبل أن تدرس جميع ظروفه وشخصيته حتى لا تتعرض لكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها ولديك تجارب سابقة أنت فى غنى عن تكرارها مرة أخرى. على الصعيد الصحى

>تتعرض لبعض الأزمات الصحية فى الفترة الحالية، لا تحاول أن تتغافل عنها حاول أن تعرض نفسك على طبيب متخصص حتى لا تكون الحالة سيئة فى الأيام المقبلة، تقلبات الجو تسبب لك مزيد من المضاعفات حاول أن ترتدى ملابس ثقيلة حتى لا تصاب بدور برد . توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبل ة

>تتوقع الأبراج أن يكون لك مستقبل باهر وتتحقق لك كثير من الأحلام الجميلة، لا تتعجل الأمور فدائمًا الصبر مفتاح الفرج والمحور الرئيسى فى حياتنا العملية، أما الحياة العاطفية فسوف تشهد طفرة كبيرة تقلب حياتك رأسا على عقب قريب وسيكون هناك أخبار جميلة.

شبكةعيونالإخبارية

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