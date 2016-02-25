حظك اليوم برج سرطان الخميس 25/2/2016

تتوقع لك الأبراج مزيدًا من التقدم فى مجالك العملى فأنت إنسان تعرف جيدًا كيف تضع خططك التى تطمح إلى تحقيقها، أحيانًا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فى بعض الأحوال، عليك أن تتعلم كيف تخرج من المشكلة التى تواجهك فى كل مرحلة من حياتك العملية، لا تحاول أن تدخل معارك قد تكون خاسرة ولا تؤدى إلا لمزيد من الخسائر المادية والمعنوية. برج سرطان على الصعيد العاطفى

>تتوقع لك الأبراج انتهاء العلاقة التى حاولت أن تدخلها مؤخرًا وهذا سيكون الأفضل لكم فعلاقة غير متكافئة من الأول، ومن حسن الحظ أن تنتهى فى البداية عوضًا عن استمرار على شفة حفرة من المشاكل الموقوته التى قد تنفجر فى أى وقت وتؤثر على الحياة ولا يفيد وقتها الإصلاح. على الصعيد الصحى

>الضغوط النفسية التى تعرضت لها فى الفترة السابقة ألقت بظلالها السيئة على حياتك الصحية، حاول أن تراعى صحتك وتبتعد عن المشاكل والتوتر حتى لا تظل فى دائرة الأمراض المتعلقة بالنفسية، سيكون من حسن حظك لو استطعت أخذ ايام لقضائها على أحد الشواطئ. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>سيكون الأفضل لك الفترة المقبلة بدء خطط جديدة تعوضك عن خسائرك القديمة، لا تتراجع عن قراراتك التى سوف يكون لها أثر جيد على حياتك العملية فى القريب العاجل.

شبكةعيونالإخبارية

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