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حظك اليوم برج الثور الخميس 25/2/2016

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حظك اليوم برج الثور الخميس 25/2/2016 حظك اليوم برج الثور الخميس 25/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>لم تكن الأمور تسير على ما يرام خلال الأيام القليلة الماضية فى محيط عملك، ولكن سيكون هناك العديد من التحسنات بدءا من اليوم، وعليك ألا تهمل جانب الانسجام مع الزملاء فى محيط العمل الخاص بك حتى تستمع بجو مهنى هادئ.

على الصعيد العاطفي:


>قد تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة وربما من بلد مختلف، القدر له تدابير مختلفة لا تعاندها ولكن لا تستسلم لقلبك بشكل كامل حاول أن توازن بين العقل والعاطفة فى اتخاذ أى قرارات مصيرية حاسمة.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>أنت تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ولكن عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى تحافظ إبقاء الأمور على هذا النحو، التدخل فى الوقت المناسب سوف يساعدك على منع العديد من الأمراض التى قد تتعرض لها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>تكون قادرًا اليوم على الاعتراف بأخطاء اقترفتها فى الماضى وتتعلم منها دروس للمستقبل، وذلك سوف يكون من شأنه أن يزيل عبئا كبيرا من روحك، اليوم أيضًا هو يوم مناسب للشفاء من الأمراض بالنسبة لك عزيزى الثور.

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مصر 365

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