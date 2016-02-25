حظك اليوم برج الجدى الخميس 25/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى

> يتمتع مواليد برج الجدى بقدرة كبيرة على الجدال حتى يصلوا بآرائهم إلى شاطئ الأمان، يعرفون جيدًا كيف يقودون الحديث إلى الطريق الذى يجعلهم يحصدون النجاح، سوف تكون الفترة المقبلة مليئة بالأعمال الجيدة التى تحقق لك مميزات كبيرة فى العمل، لا تقدم سوء النية فأنت تعرف جيدًا كيف تحل المشاكل التى قد تتعرض لها. برج الجدى على الصعيد العاطفى

>على الصعيد العاطفى سترى أنك تضيع وقتا فى هذه العلاقة غير محددة الملامح حاول أن تنسحب بهدوء حتى لا تخسر أكثر وذلك سوف يكون مفيدا لكلا الطرفين، عند قرار الرحيل يكون الجدال غير مثمر بل عقيم ولا يؤدى إلى لكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها فى هذه الفترة المتوترة من حياتك العاطفية. على الصعيد الصحى

>يجب أن تقوم بعمل نظام غذائى صارم حتى تفقد الكيلوات التى اكتسبتها فى الفترة السابقة سيكون لديك الوقت الكافى لذلك إذا قمت بوضع جدول زمنى ليومك وسوف تعرف قيمة التخطيط الجيد التى ستلقى بظلالها على حياتك. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى الحياة العملية فسوف تذهب إلى عمل جديد يقدر قيمة خبرتك التى اكتسبتها، لا تندم على قرار أخذته، فالندم لن يكسبك سوى الطاقة السلبية ولن يقدم أى جديد فعقارب الزمن لم تعود للخلف مهما يحدث.

شبكةعيونالإخبارية

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