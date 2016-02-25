أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل الخميس 25/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل الخميس 25/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 25/2/2016
برج الحمل على الصعيد المهنى: كنت قد تعرضت لاختبار فى عملك واليوم ستظهر النتيجة إيجابية، سوف يؤتى عملك الشاق ثماره، وستنظم خططتك المالية اليوم، قبل الاستثمار، طلب المشورة من أصدقائك وزملائك سيزيد من نجاحك، العرض قد يكون جيدًا بالنسبة لك، سيكون لديك وقتا طيبًا فى العمل.

على الصعيد العاطفي:


>يشار إلى تغييرات كبيرة على جبهة العلاقة اليوم، وبعض المعلومات تساعدك على فهم الدوافع وراء التصرفات المحيرة من شريك حياتك فى الأسبوع الماضي، وسوف تكون قادرًا على تقييم العلاقة الخاصة بك فى ضوء هذه المعلومات، سوف تلتقى أحد ما مثير للاهتمام لديك منذ فترة، ولكن من المستحسن أن تسير معه بحذر.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>قضيت بعض الساعات بصحة غير جيدة بسبب تفانيك فى عملك، وهذا سيؤثر سلبًا على صحتك، محاولة المشى فى الصباح الباكر والركض سيحسن من سهولة تنفسك، ضغط العمل يتسبب فى بعض المشاكل الخاصة بك، عليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: كانت الحياة الكاملة من الصعود والهبوط فى الآونة الأخيرة لها أكبر الأثر عليك ولكن سرعان ما تتخلص من كل هذا، والأمور ستسير على نحو أفضل، سيعرض أصدقاؤك عليك المساعدة وهذا أمر جيد، سوف تجعلك تنسى كل همومك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى