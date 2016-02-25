حظك اليوم برج الحمل الخميس 25/2/2016

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

برج الحمل على الصعيد المهنى: كنت قد تعرضت لاختبار فى عملك واليوم ستظهر النتيجة إيجابية، سوف يؤتى عملك الشاق ثماره، وستنظم خططتك المالية اليوم، قبل الاستثمار، طلب المشورة من أصدقائك وزملائك سيزيد من نجاحك، العرض قد يكون جيدًا بالنسبة لك، سيكون لديك وقتا طيبًا فى العمل.>يشار إلى تغييرات كبيرة على جبهة العلاقة اليوم، وبعض المعلومات تساعدك على فهم الدوافع وراء التصرفات المحيرة من شريك حياتك فى الأسبوع الماضي، وسوف تكون قادرًا على تقييم العلاقة الخاصة بك فى ضوء هذه المعلومات، سوف تلتقى أحد ما مثير للاهتمام لديك منذ فترة، ولكن من المستحسن أن تسير معه بحذر.>قضيت بعض الساعات بصحة غير جيدة بسبب تفانيك فى عملك، وهذا سيؤثر سلبًا على صحتك، محاولة المشى فى الصباح الباكر والركض سيحسن من سهولة تنفسك، ضغط العمل يتسبب فى بعض المشاكل الخاصة بك، عليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: كانت الحياة الكاملة من الصعود والهبوط فى الآونة الأخيرة لها أكبر الأثر عليك ولكن سرعان ما تتخلص من كل هذا، والأمور ستسير على نحو أفضل، سيعرض أصدقاؤك عليك المساعدة وهذا أمر جيد، سوف تجعلك تنسى كل همومك.