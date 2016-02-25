حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الخميس 25 فبراير

حظك اليوم برج الجدى الخميس 25/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى

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برج الجدى على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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حظك اليوم برج سرطان الخميس 25/2/2016

>برج سرطان على الصعيد المهنى

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برج سرطان على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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برج الميزان على الصعيد المهنى

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برج الميزان على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى



>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

حظك اليوم برج الأسد الخميس 25/2/2016

صورة مجمعة للأبراجيتمتع مواليد برج الجدى بقدرة كبيرة على الجدال حتى يصلوا بآرائهم إلى شاطئ الأمان، يعرفون جيدا كيف يقودون الحديث إلى الطريق الذى يجعلهم يحصدون النجاح، سوف تكون الفترة القادمة مليئة بالأعمال الجيدة التى تحقق لك مميزات كبيرة فى العمل، لا تقدم سوء النية فأنت تعرف جيدا كيف تحل المشاكل التى قد تتعرض لها.على الصعيد العاطفى سترى أنك تضيع وقت فى هذه العلاقة غير محددة الملامح حاول أن تنسحب بهدوء حتى لا تخسر أكثر وذلك سوف يكون مفيد لكلا الطرفين، عند قرار الرحيل يكون الجدال غير مثمر بل عقيم ولا يؤدى إلى لكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها فى هذه الفترة المتوترة من حياتك العاطفية.يجب أن تقوم بعمل نظام غذائى صارم حتى تفقد الكيلوات التى اكتسبتها فى الفترة السابقة سيكون لديك الوقت الكافى لذلك إذا قمت بوضع جدول زمنى ليومك وسوف تعرف قيمة التخطيط الجيد التى ستلقى بظلالها على حياتك.تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى الحياة العملية فسوف تذهب إلى عمل جديد يقدر قيمة خبرتك التى اكتسبتها، لا تندم على قرار أخذته، فالندم لن يكسبك سوى الطاقة السلبية ولن يقدم أى جديد فعقارب الزمن لم تعود للخلف مهما يحدث.تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى مجالك العملى فأنت إنسان تعرف جيدا كيف تضع خططك التى تطمح إلى تحقيقها، أحيانا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فى بعض الأحوال، عليك أن تتعلم كيف تخرج من المشكلة التى تواجهك فى كل مرحلة من حياتك العملية، لا تحاول أن تدخل معارك قد تكون خاسرة ولا تؤدى إلا لمزيد من الخسائر المادية والمعنوية.تتوقع لك الأبراج انتهاء العلاقة التى حاولت أن تدخلها مؤخرا وهذا سيكون الأفضل لكم فعلاقة غير متكافئة من الأول، ومن حسن الحظ أن تنتهى فى البداية عوضًا عن استمرار على شفة حفرة من المشاكل الموقوته التى قد تنفجر فى أى وقت وتؤثر على الحياة ولا يفيد وقتها الإصلاح.الضغوط النفسية التى تعرضت لها فى الفترة السابقة ألقت بظلالها السيئة على حياتك الصحية، حاول أن تراعى صحتك وتبتعد عن المشاكل والتوتر حتى لا تظل فى دائرة الأمراض المتعلقة بالنفسية، سيكون من حسن حظك لو استطعت أخذ ايام لقضائها على أحد الشواطئ.سيكون الأفضل لك الفترة القادمة بدء خطط جديدة تعوضك عن خسائرك القديمة، لا تتراجع عن قراراتك التى سوف يكون لها أثر جيد على حياتك العملية فى القريب العاجل>حظك اليوم برج الميزان الخميس 25/2/2016يتمتع مواليد برج الميزان بقدرة فائقة على جذب المحيطين بهم فى مجال العمل، يتحملون المسئولية بكفاءة ولديهم قدرة فائقة على ترتيب أفكارهم وأولوياتهم حتى يصلوا إلى النجاح الذى يطمحون إليه، تؤكد الأبراج أن خلال فترة ليست بالطويلة سوف تحقق كثيرا من الإنجازات الكبيرة فى محيط عملك.>تؤكد لك الأبراج أنك ستقابل قريبا شخصا مناسبا أن يكون له دور كبير فى حياتك العاطفية، لا تحاول أن تتعلق به بشكل كبير قبل أن تدرس جميع ظروفه وشخصيته حتى لا تتعرض لكثير من المشاكل أنت فى غنى عنها ولديك تجارب سابقة أنت فى غنى عن تكرارها مرة أخرى.>تتعرض لبعض الأزمات الصحية فى الفترة الحالية، لا تحاول أن تتغافل عنها حاول أن تعرض نفسك على طبيب متخصص حتى لا تكون الحالة سيئة فى الأيام المقبلة، تقلبات الجو تسبب لك مزيد من المضاعفات حاول أن ترتدى ملابس ثقيلة حتى لا تصاب بدور برد.>تتوقع الأبراج أن يكون لك مستقبل باهر وتتحقق لك كثير من الأحلام الجميلة، لا تتعجل الأمور فدائمًا الصبر مفتاح الفرج والمحور الرئيسى فى حياتنا العملية، أما الحياة العاطفية فسوف تشهد طفرة كبيرة تقلب حياتك رأسا على عقب قريب وسيكون هناك أخبار جميلة.>برج الأسد على الصعيد المهنى: قد يكون لديك السبق فى حياتك المهنية اليوم، يمكنك الحصول على فرص لتنتقل بها فى عملك من مكانة لمكانة أعلى، ولكن كن حذرا من زملاؤك فى العمل قليلاً.>على الصعيد العاطفي: تعانى من الجفاف العاطفى ومن المرجح أن تصبح نشطاً جداً كان شريك حياتك قد تجاهلك طيلة الفترة الماضية، إلا أنه سيقوم بتصليح الوضع الآن، وسوف يضاعف الجهود للتعويض عن هذا الإهمال الذى تحملته طيلة الفترة الماضية، لا تكن عدوانيا فى الحب، استمتع بما لديك من مشاعر وحاول توظيفها جيدا.

برج الأسد على الصعيد الصحي: من المرجح أن تكون صحتك جيدة اليوم إلى حد ما والمشاكل الصغيرة التى كنت تعانى منها فى الأيام القليلة الماضية ستزول، فمن الضرورى للوقاية بنفسك من الأمراض البسيطة أن تمارس بعض العادات الصحية السليمة، من ناحية أخرى، يمكن أن تنهى بعض المشاكل الصحية البسيطة لديك فى وقت قصير جداً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد: الكواكب تسمح لك فترة للتفكير هادئ قد يكون رد فعلك غير مناسب على بعض المواقف اليوم، ولكن الآن سوف تكون مستعدا أكثر للعمل بالعقل، حاول أن تعطى لمن حولك فرصة ثانية، لأنك أيضًا أخطأت فى مرات سابقة.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 25/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى: كنت قد تعرضت لاختبار فى عملك واليوم ستظهر النتيجة إيجابية، سوف يؤتى عملك الشاق ثماره، وستنظم خططتك المالية اليوم، قبل الاستثمار، طلب المشورة من أصدقائك وزملائك سيزيد من نجاحك، العرض قد يكون جيدا بالنسبة لك، سيكون لديك وقتا طيبا فى العمل.>على الصعيد العاطفي: يشار إلى تغييرات كبيرة على جبهة العلاقة اليوم، وبعض المعلومات تساعدك على فهم الدوافع وراء التصرفات المحيرة من شريك حياتك فى الأسبوع الماضي، وسوف تكون قادرًا على تقييم العلاقة الخاصة بك فى ضوء هذه المعلومات، سوف تلتقى أحد ما مثير للاهتمام لديك منذ فترة، ولكن من المستحسن أن تسير معه بحذر.

برج الحمل على الصعيد الصحي: قضيت بعض الساعات بصحة غير جيدة بسبب تفانيك فى عملك، وهذا سيؤثر سلباً على صحتك، محاولة المشى فى الصباح الباكر والركض سيحسن من سهولة تنفسك، ضغط العمل يتسبب فى بعض المشاكل الخاصة بك، عليك أن تجد وسيلة صحية للاسترخاء.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: كانت الحياة الكاملة من الصعود والهبوط فى الآونة الأخيرة لها أكبر الأثر عليك ولكن سرعان ما تتخلص من كل هذا، والأمور ستسير على نحو أفضل، سيعرض أصدقاؤك عليك المساعدة وهذا أمر جيد، سوف تجعلك تنسى كل همومك.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 25/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى: اليوم سيكون جيدًا لك، عليك أن تتبع تنظيم صارم فى الكثير من العمل الشاق، ولكن، هذا سيساعد على بناء قاعدة سليمة لخططك المستقبلية، والعمل الشاق الذى قمت به اليوم يؤتى ثماره فى المستقبل البعيد، أنت من المحتمل أن تحمل مسئوليات نيابة عن زميلك، كن على قدر المسئولية.

على الصعيد العاطفي: سوف تصبح أقل طيبة اليوم، الأنسب لك اليوم بناء علاقات جديدة أو تجديد علاقات قديمة، بدلا من ذلك، سوف تكون أكثر قلقًا مع نفسك، لا تتشاجر مع حبيبك اليوم، سوف تحدث مفاجأة لك من حبيب قديم، ننصحك بأن لا تكترث بها.

برج الحوت على الصعيد الصحى: كنت تحلم بالنوم لساعات كبيرة اليوم، لكن المسئوليات قد تعوق راحتك، أنت تجاهلت تعليمات الطبيب ولم تهتم بصحتك ونتيجة لذلك قد تواجه هبوطاً فى جميع أنحاء جسمك، عليك تحسين نظامك الصحى فى الأيام المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت: كنت عازماً على اللوم عن خطأ أحد الأصدقاء، ولكن لا تلومه فعواقب لومك له لا ترضيك، قد يكون هناك تورط قانونى خطير أيضًا، قد تحدث بعض أحداث الحياة المتغيرة والتى سوف تعطيك تجربة لا تنسى، حاول أن تتعلم من أخطاء اليوم، من الأفضل تغيير قصة الشعر الخاصة بك.

حظك اليوم برج الثور الخميس 25/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

برج الجوزاء حظك ليوم الخميس 25/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى

على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

برج دلو حظك اليوم الخميس 25/2/2016

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج دلو :

حظك اليوم برج العذراء الخميس 25/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي

برج العذراء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم برج العقرب الخميس 25/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

برج القوس حظك اليوم الخميس 25/2/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى

برج القوس على الصعيد العاطفى



>على الصعيد الصحى

توقعات علماء الفلك

>لم تكن الأمور تسير على ما يرام خلال الأيام القليلة الماضية فى محيط عملك، ولكن سيكون هناك العديد من التحسنات بدءًا من اليوم، وعليك ألا تهمل جانب الانسجام مع الزملاء فى محيط العمل الخاص بك حتى تستمع بجو مهنى هادئ.>قد تنجذب إلى شخص من خلفية ثقافية مختلفة وربما من بلد مختلف، القدر له تدابير مختلفة لا تعاندها ولكن لا تستسلم لقلبك بشكل كامل حاول أن توازن بين العقل والعاطفة فى اتخاذ أى قرارات مصيرية حاسمة.>انت تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ولكن عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى تحافظ إبقاء الأمور على هذا النحو، التدخل فى الوقت المناسب سوف يساعدك على منع العديد من الأمراض التى قد تتعرض لها.>تكون قادرا اليوم على الاعتراف بأخطاء اقترفتها فى الماضى وتتعلم منها دروس للمستقبل، وذلك سوف يكون من شأنه أن يزيل عبء كبير من روحك، اليوم أيضا هو يوم مناسب للشفاء من الأمراض بالنسبة لك عزيزى الثور.>اليوم عليك أن تتحلى بالثقة والتحدى، حتى تفوز على كل من يحابوك فى عملك، كما أن هناك فرصة جديدة من الممكن أن تحققها من خلال مقابلة أو صفقة مع عميل من المقرر أن يكون له فضل كبير عليك فى تحقيق الحلم الذى كنت تبحث عنه فى الفترة الماضية، فعليك أن تجيد التصرف والتعامل ولا تضيع الفرصة من بين يديك.>مشاكلك النفسية التى تمر بها مؤخراً كان لها تأثير سئ على علاقتك بالحبيب، فى الوقت الذى يحتاج فيه منك بعض الدعم النفسى، هذا الدور الواجب عليك القيام به مهما كنت مُتعب أو غير مستعد لهذا الأمر، خصوصاً أن هناك مشكلة فى الأفق ستتعلق بقضايا مادية وأمور يجب أن تنهيها فى أسرع وقت ممكن.>تعكر المزاج والعصبية التى تجدهم فى العمل، قد يكون لهم مردود سئ عليك فيما بعد، كما أن هناك بعض المشاكل الجسدية والعقلية التى تؤدى بك إلى الشعور بالإجهاد والقلق والتوتر، مما يدفعك إلى اتخاذ بعض القرارات الخاطئة، ويكون هذا له تأثير سيئ على صحتك فيما بعد.>توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة>يتوقع علماء الفلك أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية لك، بسبب الضغوط المستمرة التى تتعرض لها فى العمل، كما أن هذا سيجعلك تتخذ قرار صائب بالذهاب إلى الطبيب النفسى، عليك كذلك مراعاة بدنك أكثر من ذلك، واحصل على قسط كافِ من النوم الهادئ.>تقدم كبير سيشهده هذا البرج على المستوى العملى فمزيد من التقدم والأخبار السعيدة التى ستلحق بهمن لذلك يجب أن يكونوا أكثر هدوءًا وأن لا يتعجلون من الحصول على ما يرغبون به حتى لا يقعون فى مشاكل قد تؤجل من تحقيق طموحهم.>على الرغم من المشاكل العاطفية التى ألحقت بأبناء هذا البرج فى الفترة الاخيرة نتيجة لعدم تفاهمه مع الطرف الاخر إلا انه سيستعيد حالته الرومانسية العاطفية التى طالما حاول أن يعيشها، لذلك سيكون هذا اليوم بداية لقصة غرامية جديدة .>ارتفاع كبير فى مستوى الصحة بالنسبة لأبناء هذا البرج فعلى الرغم من الألأم التى يعانون منها بالنسبة للرأس والظهر إلا أنهم سيشعرون بتحسن كبير بعد نتيجة الفحوصات الأخيرة التى خضعوا لها>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.>حياتك المهنية لا تسير وفق الخطة التى وضعتها لها، وتشعر بكثير من التوتر وعدم الفهم للأسباب الحقيقة التى تؤدى إلى ذلك، عليك أن تتخذ خطوات جادة من أجل السيطرة على حياتك المهنية ووضع خطط بديلة.>التوتر فى عملك يؤثر بالسلب على علاقتك بشريك حياتك، وهذا من الممكن أن يؤدى اليوم إلى خلاف كبير على مسألة ثانوية فى حياتكم، عليك الاسترخاء والتعامل بهدوء مع كل الأمور حتى لا تحدث أشياء تندم عليها فى المستقبل.>لديك الكثير من المخاوف الصحية هذه الأيام، اليوم مناسب لعمل فحوصات طبية حتى تتأكد من سلامتك الجسدية وتأخذ الاحتياطات الكافية التى تساعدك على تجنب أى مشاكل صحية فى المستقبل.>تشعر بالكثير من الطاقة التى تجعلك على استعداد لتحمل العديد من الأعمال الشاقة، وتقوم أيضا بنشر الكثير من الطاقة الإيجابية على المحيطين بك حاول الاستفادة من هذه الروح قدر الإمكان.>يوم سلس وجيد بالنسبة لك فى محيط عملك ينتهى نهايات مرضية، من الممكن أن تحصل فى الفترة القادمة على الكثير من فرص العمل الغير متوقعة والتى طالما انتظرتها فى الفترة السابقة.>تقف عند منعطف حاسم فى علاقتك مع الشريك، عزيزى العقرب حاول أن توافق بين عقلك وقلبك واحذر عند اتخاذ أى قرارات حاسمة تندم عليها بعد فوات الأوان.>يبدو أنك تهمل الاهتمام بعينيك من فترة طويلة، يجب أن تذهب لعمل اختبار نظر هذه الأيام، ربما تنتقل إليك عدوى عن طريق أكل بعض الطعام الغير صحى أحذر من ذلك عزيزى العقرب.>تبدو حائرا قليلا اليوم، حاول أن تبتعد عن اتخاذ أى قرارات مصيرية سواء على الصعيد المهنى أو العاطفى، يوم مناسب للسفر والاسترخاء قليلا حاول ألا ترهق تفكيرك كثيرا.>كنت تحاول فى الفترة الماضية أن تجد فرصة عمل مناسبة لك أفضل من الوضع الذى أنت عليه الآن، ومن المتوقع أن يكون هناك مقابلة متوقع أن تكون قريباً وهذا سيضمن لك الكثير من الأخبار الجيدة والأمور التى ستتحسن بشكل أفضل من الماضى، كذلك هناك الكثير من عروض العمل التى ستأتى إليك قريباً.>يوم رائع لتبادل الحب من جديد، خصوصًا أن كلاكما خضع لجلسة قاسية لمحاسبة النفس، كما أنك حصلت على وقت كافِ لمراجعة أمورك التى كانت قد فسدت فى الفترة الماضية، ولكن هو يوم جيد على كل المستويات، كما أن القرار الذى ستحصل عليه فيما يخص علاقتكما سيفرق كثيراً.>كنت فى الفترة الماضية متخيل أن وضعك الصحى جيد إلى حد كبير، ولكن تغيرات الطقس التى كانت مؤخراً كان لها تأثير سيئ على جيوبك الأنفية وغيرها من الأمراض التى أثرت عليك كثيرًا، وكان له مردود كذلك على مستوى العمل، يفضل كذلك أن تبقى هادئ لأن التوتر يجعلك تشعر بالكثير من القلق مما يؤثر عليك سلباً.>من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة هادئة جداً على كل المستويات، ولكن هناك بعض الأمور الطارئة على مستوى العمل التى ستتعامل معها بذكاء شديد، وهو ما يكفل لك الخروج من الأزمة بأقل الخسائر.