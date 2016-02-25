تقرير في الجول - ماذا حقق ماكليش مع الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة؟

بدأ أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك رحلته التدريبية في اسكتلندا ثم انتقل إلى إنجلترا ومنه إلى بلجيكا قبل الانتقال لأول مرة لدوري غير أوروبي.. هو الدوري المصري.

ماكليش تعاقد مع الزمالك لمدة موسم ونصف الموسم.. الفريق الذي يحمل لقب الدوري والكأس ويطمع في الاستمرار على طريق البطولات.

ويستعرض FilGoal.com نتائج ماكليش ضد الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية الثلاثة وفقا لقاعدة بيانات Transfermarkt.com..

اسكتلندا

قاد ماكليش رينجرز لمواجهة سيلتيك أربع مباريات في الدوري الاسكتلندي فاز في واحدة 3-1 وخسر أثنين بنتائج 3-0 و1-0 وتعادلا سلبيا في الرابعة.

ولعب رينجرز تحت قيادة ماكليش 14 مباراة في دوري أبطال أوروبا فاز في أثنين وتعادل سبعة وخسر خمسة، سجل فريقه 14 هدفا وتلقت شباكه 20.

وفي الدور التمهيدي قاد رينجرز في أربع مباريات فاز في أثنين وتعادل واحدة وخسر مثلها.

كما شارك في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي مع الفريقين ماذرويل وهيبرنيان الذان قادهما في بداية مشواره التدريبي قبل رينجرز.

ولعب في البطولة 14 مباراة فاز في خمسة وتعادل واحدة وخسر ثمانية، لديه 21 هدفا وعليه 20 هدفا.

أما مع منتخب اسكتلندا فلعب تصفيات الأمم الأوروبية ثماني مباريات حقق الفوز في خمسة وخسر ثلاثة، سجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه تسعة أهداف.

إنجلترا

سيكون التركيز على نتائج ماكليش مع الخماسي الكبير أرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي. مع مراعاة أنه تولى فرق أقل في المستوى مثل برمنجهام وأستون فيلا ونوتنجهام فورست.

أرسنال

لعب ماكليش ضد أرسنال 10 مباريات فاز في واحدة وتعادل ثلاثة وخسر ستة، سجل في المدفعجية 11 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

وكان فوزه الوحيد على أرسنال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس رابطة المحترفين مع فريق برمنجهام نسخة 2011.

تقدم نيكولا زيجيتش لبرمنجهام ثم تعادل روبن فان بيرسي، وأجرى ماكليش تغييرا بالدفع بأوبافيمي مارتينز الهداف النيجيري في الدقيقة 83.

تغيير ماكليش ساهم في التتويج باللقب بعد استغلال مارتينز خطأ حارس أرسنال ليخطف الفوز في الوقت القاتل.

وأعاد ماكليش فريق برمنجهام لمنصات التتويج لأول مرة منذ 1963.

مانشستر يونايتد

لعب أليكس ماكليش ضد مانشستر يونايتد تسع مباريات خسر سبعة وتعادل أثنين سجل هدفين فقط وتلقت شباكه 18 هدفا.

ليفربول

لعب ماكليش مع فرق بيرمنجهام وأستون فيلا سبع مباريات، تعادل في خمسة وخسر أثنين فقط. وله ستة أهداف في شباك الحُمر وتلقت شباكه 13 هدفا.

مانشستر سيتي

أمام مانشستر سيتي لعب ماكليش سبع مباريات فاز في واحدة وتعادل ثلاثة وخسر مثلهم، له سبعة أهداف وعليه 13 هدفا.

وكان فوزه على سيتي الوحيد مع برمنجهام بنتيجة 3-1 في موسم 2007-2008.

تشيلسي

فاز ماكليش على تشيلسي مرتين بواقع واحدة مع بيرمنجهام ومثلها مع أستون فيلا من إجمالي سبع مباريات واجه فيها الزرق.

خسر ماكليش أربعة وتعادل في واحدة أمام تشيلسي.

وكان فوزه على تشيلسي مع بيرمنجهام في موسم 2010-2011 بنتيجة 1-0 في ملعبه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وعلى ملعب أولد ترافورد في موسم 2011-2012 نجح في تحويل تأخره بهدف مع أستون فيلا إلى فوز على تشيلسي 3-1 الذي يقوده أندريه فيلاش-بواش.

وفي إطار إنجلترا، فقد واجه ماكليش نظيره مارتن يول مدرب الأهلي الذي كان يقود فولام في 2011-2012.

والتقى المدربان مرتين فقط، تعادلا في لقاء الدور الأول سلبيا وفاز ماكليش على ملعبه بأستون فيلا على فولام 1-0.

بلجيكا

انتقل ماكليش بعد ذلك إلى بلجيكا حيث يدرب جنك في موسم 2014-2015.

وفي بلجيكا يتنافس كلوب بروج -الذي تُوج باللقب في تلك الموسم- وأندرلخت وجنت، فيما يأتي جنك الذي يدربه ماكليش من أندية الوسط.

ولعب ماكليش ضد كلوب بروج مرتين وتعادل 1-1 في الأولى على ملعبه وخسر 4-1 خارج ملعبه.

ولعب جنك ضد أندرلخت مرتين تعادل خارج ملعبه سلبيا وخسر 1-0 في الدور الثاني.

وأمام جنت لعب مواجهة واحدة انتهت بالتعادل السلبي.

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