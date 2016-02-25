أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_ألأبطال - أتليتكو يعود من هولندا بتعادل سلبي أمام أيندهوفن

Google+ Print
#ليلة_ألأبطال - أتليتكو يعود من هولندا بتعادل سلبي أمام أيندهوفن #ليلة_ألأبطال - أتليتكو يعود من هولندا بتعادل سلبي أمام أيندهوفن

تعادل أتليتكو مدريد الإسباني مع مضيفه أيندهوفن الهولندي سلبيا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بينهم في هولندا.

وفشل أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز على أيندهوفن الذي لعب منقوصا من جاستون بيريرو منذ الدقيقة 68.

واقترب أتليتكو مدريد من الصعود لدور الثمانية من البطولة إذ يتعين عليه تحقيق الفوز بأي نتيجة على ملعبه بعد أسبوعين في مباراة الإياب.

وكاد أتليتكو مدريد أن يسجل مبكرا عن طريق فييتو مهاجمه الأرجنتيني لكن بروما مدافع أيندهوفن أخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ورد أيندهوفن بهجمة بثلاث أرواح لكن أوبلاك حارس أتليتكو مدريد أولا ثم جودين مدافع أتليتكو مدريد تصدوا لخطورة أصحاب الأرض.

وكاد جريزمان أن يسجل من انفراد تام لكن زويت حارس أيندهوفن تألق أمام المهاجم الفرنسي.

وفي الشوط الثاني حصل جاستون بيريرو لاعب أيندهوفن على إنذارين في 14 دقيقة فقط ليخرج مطرودا وتتحول المباراة لسيطرة شبه تامة من أتليتكو مدريد لكن بدون خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع