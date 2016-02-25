ليلة_ألأبطال - أتليتكو يعود من هولندا بتعادل سلبي أمام أيندهوفن

تعادل أتليتكو مدريد الإسباني مع مضيفه أيندهوفن الهولندي سلبيا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بينهم في هولندا.

وفشل أتليتكو مدريد في تحقيق الفوز على أيندهوفن الذي لعب منقوصا من جاستون بيريرو منذ الدقيقة 68.

واقترب أتليتكو مدريد من الصعود لدور الثمانية من البطولة إذ يتعين عليه تحقيق الفوز بأي نتيجة على ملعبه بعد أسبوعين في مباراة الإياب.

وكاد أتليتكو مدريد أن يسجل مبكرا عن طريق فييتو مهاجمه الأرجنتيني لكن بروما مدافع أيندهوفن أخرج الكرة من على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

ورد أيندهوفن بهجمة بثلاث أرواح لكن أوبلاك حارس أتليتكو مدريد أولا ثم جودين مدافع أتليتكو مدريد تصدوا لخطورة أصحاب الأرض.

وكاد جريزمان أن يسجل من انفراد تام لكن زويت حارس أيندهوفن تألق أمام المهاجم الفرنسي.

وفي الشوط الثاني حصل جاستون بيريرو لاعب أيندهوفن على إنذارين في 14 دقيقة فقط ليخرج مطرودا وتتحول المباراة لسيطرة شبه تامة من أتليتكو مدريد لكن بدون خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.