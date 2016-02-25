بالفيديو #ليلة_الأبطال - قبل جولة الإياب.. سيتي يضع نفسه في ربع النهائي بالثلاثة

قطع مانشستر سيتي الإنجليزي شوطا كبيرا نحو التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال لكرة القدم بعدما عاد بانتصار كبير من عقر دار مضيفه دينامو كييف الأوكراني بنتيجة (1-3) مساء اليوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16.

أقيمت المباراة على ملعب "أولمبيسكي الوطني" بالعاصمة الأوكرانية كييف.

حملت ثلاثية المان سيتي توقيع كل من الأرجنتيني سرخيو أجويرو والإسباني ديفيد سيلفا والقائد الإيفواري للفريق يايا توريه في الدقائق 15 و40 و 90 على الترتيب.

فيما أحرز فيتالي بويالسكي هدف حفظ ماء الوجه لدينامو كييف في الدقيقة 59.

واستغل أجويرو رأسية يايا توريه بعد الركلة الركنية التي نفذها ديفيد سيلفا ليمهد الكرة على صدره وسط حراسة من مدافعي الفريق الأوكراني ويسدد كرة قوية من داخل المنطقة سكنت شباك الحارس ألكسندر شوفكوفسكي، ليحرز بذلك ثاني أهدافه في النسخة الحالية.

ومن لعبة جماعية رائعة استلم أجويرو الكرة داخل المنطقة قبل أن يلعبها بالكعب للمنطلق رحيم سترلينج الذي مرر كرة عرضية أرضية مرت من الجميع ووجدت سيلفا الذي لم يتوان عن إسكانها الشباك.

وفي الشوط الثاني، سيطر أصحاب الأرض على مجريات الأمور حتى استطاعوا تقليص النتيجة عبر أقدام بويالسكي الذي استغل خطأ المدافع الأرجنتيني للسيتي، نيكولاس أوتاميندي، في إرجاع الكرة برأسه أمام المنطقة ليسدد كرة قوية اصطدمت بجسد المدافع الأرجنتيني وخدعت جو هارت قبل أن تسكن الشباك.

إلا أن توريه استطاع قتل المباراة بالهدف الثالث الرائع بعد لعبة مشتركة مع فرناندينيو أمام المنطقة ليسدد الأول كرة مقوصة جميلة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى شوفكوفسكي.

واستطاع السيتيزنس بهذه النتيجة أن يضعوا قدما في الدور ربع النهائي وذلك قبل مباراة الإياب التي سيخوضوها في عقر دارهم "ملعب الاتحاد" يوم 15 مارس المقبل، حيث يكفيهم التعادل سلبيا أو إيجابيا بأي نتيجة أو الفوز بهدف وحيد أو حتى الخسارة بهدفين نظيفين.

ووضع الفريق بهذا الفوز حدا لسلسلة نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي عندما تكبد الهزيمة في ثلاث مباريات متتالية، اثنان في البريميير ليج أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، وواحدة في كأس الاتحاد بنتيجة ثقيلة (5-1) أمام تشيلسي.

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