تنظيم قافلة طبية متخصصة فى أمراض القلب لمدينة السلوم مارس المقبل

أعلن الدكتور محمد غزال مدير مركز قلب مطروح، عن تنظيم قافلة طبية لمدينة السلوم والمناطق المجاورة بالمدينة، خلال يومى 3 و 4 مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح.

وأشار مدير مركز قلب مطروح فى بيان، بأنه سيتم الكشف الطبى بمدينة السلوم والقرى المجاورة، على مرضى القلب والكشف الطبى على تلاميذ المدارس لمكافحة الحمى الروماتيزمية للقلب لدى الأطفال، بمعرفة أطباء مركز القلب بمطروح .

بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيفية صحية، للمواطنين حول أمراض القلب لدى الكبار والصغار.

من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على ضرورة توفير كافة التيسيرات لعمل القافلة ضمانا لنجاح عملها على أكمل وجه، مع الإعلان عن القافلة عبر وسائل الإعلام لضمان استفادة اكبر عدد من المواطنين المصابين بإمراض القلب بمدينة السلوم.

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