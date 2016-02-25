دوري الأبطال: مانشستر سيتي يقترب من ربع النهائي

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج ملعبه على دينامو كييف الأوكراني في ذهاب دور الـ 16. من جانبه أهدر أتلتيكو مدريد فرصة حسم تأهله مبكرا لتعادله مع ايندهوفن الهولندي.

> خطا مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الثمين على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 3-1 اليوم الأربعاء (24 شباط/ فبراير 2016) على الملعب الاولمبي في كييف وأمام 53691 متفرجا في ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو (15) والإسباني دافيد سيلفا (40) والعاجي يحيى توريه (90) أهداف مانشستر سيتي، وفيتالي بويالسكي (59) هدف دينامو كييف. ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الاتحاد في مانشستر في 15 آذار/مارس المقبل.

وفشل دينامو في إيقاف سيتي في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق الإنجليزي 2-صفر عبر سيرجيو أغويرو ودافيد سيلفا. وتحسن أداء الفريق المضيف كثيرا في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق بهدف من فيتالي بويالسكي. وأنقذ الحارس جو هارت مرمى سيتي من هدف آخر من بويالسكي لكن يحيى توريه نجح في إعادة الفارق إلى هدفين بتسديدة رائعة قرب نهاية المباراة.

أتلتيكو مدريد يقع في فخ التعادل

وعلى ملعب "فيليبس شتاديون" في ايندهوفن وأمام 35 ألف متفرج، أهدر أتلتيكو مدريد الإسباني وصيف بطل 2014 فرصة حسم تأهله مبكرا بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه ايندهوفن الهولندي.

وفرض رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أفضليتهم اغلب فترات المباراة دون أن يترجم الفرص، التي سنحت أمام مهاجميه إلى أهداف حتى في ظل النقص العددي في صفوف الفريق الهولندي منذ الدقيقة 68 اثر طرد مهاجمه الأوروغوياني غاستون بيريرو لوبيز لحصوله على الإنذار الثاني.

وكانت أخطر فرصة للفرنسي انطوان غريزمان الذي تلقى كرة خلف الدفاع وانفرد بالحارس ييروين زويت في الدقيقة 30 فلعبها ساقطة باتجاه المرمى بيد أن المدافع أبعدها في توقيت مناسب خارج الملعب. وسجل القائد الأوروغوياني دييغو غودين هدفا برأسه إثر ركلة ركنية بيد أن الحكم ألغاه بداعي ارتكابه خطأ بحق أحد المدافعين الهولنديين (62).

والتقى الفريقان في دور المجموعات عام 2008 وفاز الفريق الإسباني ذهابا وإيابا (صفر-3 في ايندهوفن، و2-1 في مدريد).

أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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