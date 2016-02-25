حبس ربه منزل و 5 آخرين لإتهامهم بالتنقيب عن الأثار بأطفيح

أمر المستشار رامى منصور رئيس نيابة البدرشين بحبس سيدة و 5 اخرين كونوا تشكيل عصابى للتنقيب عن الأثار بمنطقة اطفيح، حيث تم ضبطهم لاتهامهم بالبحث عن مقبرة فرعونية بعد الإستعانة ب "دجالة" تزعم ارشادهم عن مكان المقبرة وبحوزتهم مبلغ 200 الف جنيه وتبين من المعاينة المبدئيه قيامهم بعمل حفرة عمقها 12 متر ونفق طوله 7 امتار .

وردت معلومات لمباحت الجيزة بقيام كهربائى بالتنقيب عن آثار داخل منزله بقرية عرب الأشرفية بأطفيح بمعاونة اخرين وتبين صحة المعلومات وتم القبض على المتهم وبرفقته تاجر وموظف ومحاسب وبحوزته 200 الف جنيه خاصة بتمويل أعمال التنقيب وعامل كما تم القاء القبض على ربة منزل مقيمة بمحافظة كفر الشيخ المحكوم عليها فى قضية (ممارسة دعارة) وتبين أن المتهمين استعانوا بها لممارستها أعمال الدجل وإقناعها لهم بقدرتها على استخدام الجن لارشادهم عن مقبرة فرعونية.

>وكشفت المعاينة أن المنزل عبارة عن طابق واحد مكون من 3 غرف وصالة وأن أعمال الحفر تتم فى إحدى الغرف عبارة عن حفرة بقطر 1.5 متر مؤدية فى نهايتها إلى نفق طوله 7 أمتار يمر أسفل العقارات المجاورة وفى نهايته حفرة عمقها 12 متر وعثر بالمكان على أدوات حفر عبارة عن (3 فاس و 3 كوريك و 3 مقطف و كوريك رفع يدوى و مجموعة من الحبال والعروق الخشبية) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم واقعة التنقيب