بالفيديو - #ليلة_الأبطال - جريزمان يواصل إهدار الفرص وأيندهوفن يرد بهجمة خطيرة

واصل أنطونيو جريزمان لاعب خط وسط أتليتكو مدريد إهدار الفرص السهلة أمام أيندهوفن.

ويستضيف أيندهوفن يوم الأربعاء منافسه أتليتكو مدريد في مباراة ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وانفرد جريزمان في الدقيقة 29 للمرة الثانية بالحارس زويت، سدد الفرنسي الكرة من فوق الحارس الذي خرج من مرماه وتصدى للكرة بشكل جيد.

ورد أصحاب الأرض في هجمة مرتدة بعد إهدار جريزمان لفرصة تقدم الفريق الإسباني بدقيقة.

انطلق جاستون رودريجو بالكرة مراوغًا دفاع الضيوف ثم مرر الكرة ليورجن لوكاديا الذي سدد الكرة بقوة، لكن تصدى لها أوبلاك.

- شاهد إهدار جريزمان من هنا

- شاهد تصدى أوبلاك من هنا