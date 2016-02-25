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فيليبي: من الواضح أننا نواجه صعوبة في تسجيل الأهداف

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فيليبي: من الواضح أننا نواجه صعوبة في تسجيل الأهداف فيليبي: من الواضح أننا نواجه صعوبة في تسجيل الأهداف

مدريد، (إفي): قال البرازيلي فيليبي لويس، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم إن "من الواضح" أن فريقه يواجه صعوبة في تسجيل الأهداف، وذلك بعد تعادله سلبيا مع آيندهوفن الهولندي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وأوضح فيليبي، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "كانت فرصة لنحقق أفضلية قبل مواجهة الإياب في مدريد. حاولنا، وركضنا وقاتلنا، ولكننا لم نتمكن من ذلك. لم نتحل بالهدوء أمام مرمى المنافس. قاموا بعمل دفاعي كبير".

وأضاف "من الواضح أن الفريق يواجه صعوبة في التسجيل، ولكننا نصنع فرصا. خاصة في الشوط الأول سنحت لنا فرصتان محققتان. لا تزال حظوظنا قائمة بقوة في مباراة الإياب. لا يوجد بديل عن الفوز في مباراة الإياب".

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