الولادة المهبلية ترفع خطر إصابة الأم بالسلس البولى بمعدل الضعف

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن النساء اللاتى يخضعن للولادة الطبيعية عن طريق المهبل يكن أكثر عرضة للإصابة بسلس البول بمعدل الضعف بالمقارنة بالنساء اللاتى تلدن قيصريًا.

وأشار فريق من الباحثين من هيئة المسالك البولية السريرية وعلم الأوبئة (CLUE) الأمريكى، إلى أن سلس البول هو الحاجة الملحة للتبول والأعراض البولية المزعجة لدى النساء.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 12% من النساء فى الدراسة تعانين من سلس البول، حيث يؤثر سلس البول على مئات الملايين من النساء فى جميع أنحاء العالم.

وتثبت الأبحاث الحديثة أن الشيخوخة والسمنة والولادة الطبيعية من أهم الأسباب التى تزيد من خطر سلس البول.

وأضاف الباحثون أن الولادة الطبيعية ترفع من معدل الإصابة بالسلس البولى بمعدل الضعف تقريبًا بالمقارنة بالولادة القيصرية، ونشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة "التيليجراف" البريطانية.