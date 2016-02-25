صحة الشرقية: خروج التلميذات مصابى التسمم الغذائى بمدرسة منيا القمح من المستشفى

أكدت مديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، خروج 12 تلميذة بمنيا القمح اللاتى تعرضن لحالة إعياء شديدة صباح اليوم الأربعاء، عقب تناول وجبة مدرسية، من مستشفى السعديين المركزى، بعد استقرار حالتهن وتماثلهن للشفاء.

وأوضح الدكتور عصام فرحات مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالشرقية، أن تلميذات مدرسة السلام الابتدائية بعزبة البلد القديمة فى النعامنة وعددهم 12 مصابا، تعرضن لحالة مغص وإعياء، لافتا إلى أنها مجرد حالة إعياء ولا تصل لحد التسمم الغذائى، خاصة أنه لا يوجد ارتفاع فى الحرارة أو إسهال.

من جانبها تحقق مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع، مع مدرسة الاقتصاد المنزلى، لتعرض التلميذات للإعياء عقب تناول سندوشات "جبن وطماطم" قدمتها لهم مدرسة الاقتصاد المنزلى، خلال حصة النشاط المدرسى التى كانت تتناول أهمية الجبن، وأخذ أقولها فى الواقعة للاستكمال التحقيقات.

كان تلقى وكيل وزارة التربية التعليم إخطارا، يفيد بنقل 12 تلميذة لمستشفى السعديين المركزى، نتيجة تناولهن وجبة غذائية فاسدة فى حصة النشاط، وانتقل فريق من مديرية الصحة إلى موقع المدرسة لفحص الواقعة ومعرفة السبب الحقيقى وراء التسمم.