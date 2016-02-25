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وزيرالاتصالات السابق يرأس ورشة عمل عن "قيادة التغيير فى التعليم" بالأكاديمية العربية

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وزيرالاتصالات السابق يرأس ورشة عمل عن "قيادة التغيير فى التعليم" بالأكاديمية العربية وزيرالاتصالات السابق يرأس ورشة عمل عن "قيادة التغيير فى التعليم" بالأكاديمية العربية
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورشة عمل بعنوان "قيادة التغيير فى التعليم العالى" والتى تنظمها الأكاديمية متمثلة فى المعهد العربى لإعداد القيادات بالتعاون مع الشبكة العربية الأوروبية للقيادة فى التعليم العالى باتحاد الجامعات العربية وجامعة كارديف متربوليتان وذلك اليوم الخميس وتستمر على مدار يومان 25-26 فبراير.

ويحاضر فى ورشة العمل الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، والدكتور فاراباراساد، الخبير التربوى بكلية لى موان للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، والدكتور طارق شوقى، الأمين العام لرئاسة المجالس المتخصصة بمصر، والدكتور اسماعيل عبدالغفار ، رئيس الاكاديمية العربية .

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