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جامعة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بحضور المحافظ

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جامعة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بحضور المحافظ جامعة أسوان تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بحضور المحافظ
تنظم كلية الطب بجامعة أسوان، اليوم الخميس، تخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الطب بجامعة أسوان، وعددهم 57 طبيباً، بحضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان.

وأكد الدكتور حسين الشريف، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أنه سيتم توزيع الأطباء الخرجين على أقسام المستشفى الجامعى، كأطباء مقيمين لسد العجز ببعض أقسام مستشفى أسوان الجامعى.

وأشار عميد طب أسوان، فى تصريحات صحفية، إلى أن المحافظ سيشهد أيضاً يوم علمى يحاضر فيه أساتذة وأطباء من الجمعية المصرية للجراحين، بحضور الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، ونواب الجامعة وعمداء الكليات.

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