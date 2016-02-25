إحالة 70 معلمًا بمدرسة فى بنى سويف للتحقيق لانصرافهم خلال اليوم الدراسى

أحال ربيع الهلباوى مدير الإدارة التعليمية بمركز ومدينة الفشن جنوب بنى سويف، 70 معلماً بالمدرسة الثانوية الصناعية بمدينة الفشن للتحقيق، لمغادرتهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، وتم تحرير مذكرة تضم أسماء المخالفين؛ لعرضها على نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كانت لجنة برئاسة مدير إدارة الفشن تفقدت المدرسة خلال الفترة المسائية، وبالإطلاع على دفتر الحضور والانصراف، والذى يضم 110 معلمًا تبين وجود 35 منهم ومغادرة الباقين المدرسة قبل مواعيد الانصراف المقررة بدون إذن.

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