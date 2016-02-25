مصدر بالطيران: جهات التحقيق لا تملك تفسيرا قطعيا لسقوط طائرة روسيا بسيناء

أكد مصدر مطلع بوزارة الطيران المدنى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى الأسباب التى أدت إلى سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، وأنه لا يوجد لدى لجنة التحقيق المكلفة أى دليل على أسباب سقوط أو إسقاط الطائرة.

وأوضح المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، أن العديد من الجهات والدول تشارك فى التحقيقات الجارية بشأن حادث سقوط الطائرة، وأن هناك تعاونا بين كافة الجهات المعنية والمعلومات متداولة ومتوافرة بالنسبة لفرق التحقيقات.

وأشار المصدر إلى أنه من المستحيل حجب نتيجة التحقيق، لافتًا إلى أن كل الافتراضات والاحتمالات مطروحة للنقاش والتحقيق بما فى ذلك فرضية وجود عمل تخريبى إلا أن ذلك لا بد أن تابعًا لنتائج توافرت من خلال تحقيقات وأدلة ودلالات ثابتة.

وفى السياق ذاته، كشف المصدر أنه يجرى حاليا فحص كافة الأجزاء المحطمة من الطائرة بواسطة علماء متخصصين، كما أنه يتم تحليل الصوت الذى تم سماعه فى آخر 3 ثوان قبل سقوط الطائرة وتحطمها.