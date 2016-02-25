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بعد فضيحة "السنغال".. الغندور: منتخب مصر يواجه "شباب" بوركينا فاسو

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بعد فضيحة "السنغال".. الغندور: منتخب مصر يواجه "شباب" بوركينا فاسو بعد فضيحة "السنغال".. الغندور: منتخب مصر يواجه "شباب" بوركينا فاسو
أكد الإعلامى خالد الغندور، أن مراسله المختص بالكرة الأفريقية، تحدث مع البرتغالى باولو دوراتى المدير الفنى لمنتخب بوركينا فاسو، الذى أكد له أنه لن يحضر إلى ، وأن المباراة الودية التى سيخوضها الفراعنة، ستكون أمام منتخب بوركينا فاسو للمحليين ولاعبى منتخب الشباب تحت 20 عامًا، وسيقوده مدير فنى محلى يدعى دريسا مالو تراورى.

وأضاف الغندور، خلال تقديم برنامجه "اللعبة الحلوة" أن مراسله أكد أن المحلى لبوركينا فاسو يستعد لبطولة أمم أفريقيا للمحليين 2017، وليس المنتخب البوركينى الأول الذى يستعد لمباراة أوغندا المقبلة فى تصفيات أمم أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب بوركينا فاسو يوم السبت المقبل، فى إطار الاستعدادات لمباراتىّ نيجيريا فى تصفيات أمم أفريقيا 2017.

وأعرب الغندور عن دهشته من تكرار سيناريو ودية السنغال الذى كان من المقرر خوضها فى الإمارات، والتى أحدثت ضجة كبيرة فى الشارع الرياضى بعد اكتشاف أن الفراعنة سيواجهون المنتخب الأوليمبى السنغالى، وليس المنتخب الأول.


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مصر 365

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