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مدير صندوق "تحيا مصر": مليون جنيه حصيلة اليوم الأول لمبادرة الرئيس السيسى

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مدير صندوق "تحيا مصر": مليون جنيه حصيلة اليوم الأول لمبادرة الرئيس السيسى مدير صندوق "تحيا مصر": مليون جنيه حصيلة اليوم الأول لمبادرة الرئيس السيسى
قال محمد عشماوى، المدير التنفيذى لصندوق "تحيا "، إن حصيلة اليوم الأول للرسائل القصيرة بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمصريين "صبح على مصر بجنيه كل يوم"، سجلت نحو مليون جنيه.

وأضاف "عشماوى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حجم الرسائل التى تلقاها الصندوق عن طريق شبكات المحمول بلغت 250 ألف رسالة بإجمالى مليون جنيه، مشددا على أن تفاعل الشعب المصرى مع تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس يؤكد الوطنية ووقوف المصريين صفًا واحدًا لدعم البلاد، مؤكدًا أن تلك المبادرة تعمل على دعم موارد صندوق "تحيا مصر" والموجهة لدعم الاقتصاد.

- بالفيديو.. الرئيس يطلق استراتيجية تنمية مصر.. ويؤكد: اللى اتعمل فى سنة ونص ميتعملش فى 20 سنة.. ولو كل واحد صبح على مصر بجنيه هنجمع 4 مليارات فى السنة.. السيسى لوزير الداخلية: هناك تجاوزات غير راض عنها
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مصر 365

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