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صندوق "تحيا مصر": 400 ألف جنيه تحويل المصريين بعد خطاب الرئيس فى ساعتين

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صندوق "تحيا مصر": 400 ألف جنيه تحويل المصريين بعد خطاب الرئيس فى ساعتين صندوق "تحيا مصر": 400 ألف جنيه تحويل المصريين بعد خطاب الرئيس فى ساعتين
قال محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا ، إن رصيد الصندوق شهد زيادة قدرها 10% خلال ساعتين بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مؤكداً أن المبلغ الذى تم تحويله من قبل المواطنين يبلغ 400 ألف جنيه، فى ساعتين وهى أضعاف المعدل.

وأكد عشماوى، أن المواطنين لم ينقطعوا عن إرسال الرسائل للصندوق بمعدل هائل، ويتم رصد ذلك عبر عداد لدى الصندوق كل ساعتين، خاصة أن الرئيس السيسى وضع المواطن من خلال خطابه كمسئول، وحمله أمانة البلد فى رقبته.

وعن المصريين فى الخارج وتحويلهم للصندوق قال مدير صندوق تحيا مصر، أن المواطن بالخارج يستطيع تحويل رسائل للصندوق عبر التحويل المباشر لرقم الحساب بالبنك المركزى، أو أى بنك من البنوك المصرية، عبر رقم 37037 وهو رقم موحد، حتى نهاية الشهر الجارى، ومن بداية مارس المقبل يستطيع التحويل للرقم عبر الانترنت من خلال البلد الموجود بها.

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مصر 365

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