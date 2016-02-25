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بالفيديو.. خالد صلاح لـ"باسم يوسف": موقفك من خطاب الرئيس "تضليل سياسى"

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بالفيديو.. خالد صلاح لـ"باسم يوسف": موقفك من خطاب الرئيس "تضليل سياسى" بالفيديو.. خالد صلاح لـ"باسم يوسف": موقفك من خطاب الرئيس "تضليل سياسى"
رفض الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" الانتقادات التى وجهها الإعلامى الساخر باسم يوسف، لخطاب الرئيس السيسى خلال مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة بمسرح الجلاء.

وقال خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية النهار، "أنا أعاتبك بمحبة وتقدير، لكن ما كتبته ظلم وتضليل أتمنى ألا يكون بسوء نية، بلدك أولى بأفكارك ولن أخطء فى حقك"، موجهاً سؤال له "من أين تريد الحصول على أوسمة من الشعب المصرى أم من الإرهابيين فى تركيا؟" مضيفاً "أنا حزين وأعاتب، رغم أننى وقفت هنا مدافعاً عنك قبل ذلك حتى تعود إلى مرة أخرى، ولن أهاجمك لكن انتقد تضليلك السياسى فى تغريداتك بعد خطاب الرئيس".

وأوضح الكاتب الصحفى أن الرئيس السيسى سعى لرفع معنويات البلد، وحريص على الدفاع عن مؤسسات دفع المصريين من أجلها الكثير، وخائف عليها، مضيفاً: "كيف يمكن لهذا الرجل أن يُتهم بعكس ذلك يا باسم منك أو من غيرك؟، لو هذا الرئيس مكار أو خبيث لا قدر الله لترك البرلمان يسقط، وترك الإعلام والبرلمان يأكلون بعضهم ببعض".

وأشار إلى أن المتربصون كثر، والرئيس لا يريد الحكم مدى الحياة بل يتحدث عن المستقبل بوضوح وصراحة وعن إنجازاته، مضيفاً:" عيب ياباسم ..أنت تضرب فى المصريين ومستقبلهم ومعنوياتهم، الأمم تبنى بالمعنويات والكلمات الطيبة ياباسم".
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مصر 365

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