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بالفيديو.. أبو هشيمة: خطاب الرئيس السيسى رائع وأعاد التفاؤل للمصريين

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بالفيديو.. أبو هشيمة: خطاب الرئيس السيسى رائع وأعاد التفاؤل للمصريين بالفيديو.. أبو هشيمة: خطاب الرئيس السيسى رائع وأعاد التفاؤل للمصريين
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجموعة حديد المصريين، إن خطاب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كان رائع وأعاد الكثير من حالة التفاؤل لدى المصريين، مشددًا على ضرورة أن يعيش الشعب المصرى هذه الحالة.

وأضاف أبو هشيمة، على هامش الاحتفال بالعيد الوطنى للكويت، أنه لا يمكن للمواطن البسيط أن ييأس، متمنيًا أن يأخذ الشعب المصرى مبادرة الرئيس بمحمل الجد.

ووصف أبو هشيمة، خطاب الرئيس بأنه كان به الكثير من الحسم والتفاؤل والإصرار والعزيمة، مستشهداً بكلمة الرئيس “ عمرها ماهتقع”.
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مصر 365

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