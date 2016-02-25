نيابة كفر صقر بالشرقية تحجز زوجين استدرجا مواطنا وصوراه عاريا لابتزازه

قررت نيابة كفر صقر بالشرقية، برئاسة محمد الباز مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، حجز زوجين لاتهمامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استدراج الرجال لمنزلهما وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة، وتصويرهم بعد تجريدهم من ملابسهم تحت التهديد، وابتزازهم مادياً، لحين ورود تحريات المباحث.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطاراً من الرائد هيثم حجازى رئيس مباحث كفر صقر، يفيد بتقديم بلاغاً من "ع أ ص" مقيم بكفر صقر، يتهم فيه كل من " م س م " 33 سنة تباع، وزوجته " ح ع ر" 20 سنة، ربة منزل مقيمين بكفر صقر، اعتراضه أثناء سيره واصطحابه معهما لمنزلهما وسرقته وإجباره على خلع ملابسه وتوقيع إيصالات أمانة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4539 لسنة 2016 جنح كفر صقر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوجين، وأمام محمود على وكيل نيابة كفر صقر، اعترف الزوجين باستدراج المجنى عليه وسرقته وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لتأديبه لقيامه بمعاكسة الزوجة، وأنه ذهب للمنزل برغبته، وقررت النيابة العامة حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.