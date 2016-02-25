أخبار عاجلة

أودينيزي يهزم جنوي في الكالتشيو.. وكالياري يخسر من تورينو -
كروتوني يفوز على الإنتر في الكالتشيو -
سباليتي يشيد بأداء صلاح ودجيكو مع الذئاب: «يمكننا الفوز بالدوري» -
استشهاد النقيب أسماء إثر إصابتها في تفجير كنيسة الإسكندرية -
فيديو| خالد الجندي يطالب بفتح المساجد للمسيحيين للصلاة فيها -
استشهاد النقيب أسماء متأثرة بإصابتها في «تفجير المرقسية» -
علي جمعة باكيًا: «سنقضي على الإرهابيين حتى لا يبقى منهم أحد» -
صحيفة إسبانية: تفجير الكنائس في مصر يزيد التأييد الأوروبي للقاهرة -
البرلمان يستدعي وزيري العدل والداخلية غدًا -
نائب برلماني يطالب بإجراءات احترازية لمواجهة العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

استشهاد جندى سعودى إثر سقوط قذائف عسكرية قادمة من الأراضى اليمنية

Google+ Print
استشهاد جندى سعودى إثر سقوط قذائف عسكرية قادمة من الأراضى اليمنية استشهاد جندى سعودى إثر سقوط قذائف عسكرية قادمة من الأراضى اليمنية

>استشهد جندى سعودى إثر سقوط قذائف عسكرية على حدود المملكة الجنوبية من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية فى تصريح مساء اليوم الأربعاء، إن أحد المراكز الحدودية بظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرض اليوم لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضى اليمنية مما نتج عنها استشهاد الجندى أول / أحمد على محسن ياسين.

وتشهد الحدود والمناطق الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس اليمنى المخلوع تتمثل فى اطلاق قذائف عسكرية وصواريخ باليستية ومحاولات اقتحام تتصدى لها القوات المشتركة المدافعة عن الحدود وأسفرت عن إصابة واستشهاد العديد من العسكريين السعوديين والمواطنين والمقيمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة