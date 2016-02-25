استشهاد جندى سعودى إثر سقوط قذائف عسكرية قادمة من الأراضى اليمنية

>استشهد جندى سعودى إثر سقوط قذائف عسكرية على حدود المملكة الجنوبية من داخل الأراضى اليمنية.

وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية فى تصريح مساء اليوم الأربعاء، إن أحد المراكز الحدودية بظهران الجنوب بمنطقة عسير تعرض اليوم لمقذوفات عسكرية من داخل الأراضى اليمنية مما نتج عنها استشهاد الجندى أول / أحمد على محسن ياسين.

وتشهد الحدود والمناطق الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس اليمنى المخلوع تتمثل فى اطلاق قذائف عسكرية وصواريخ باليستية ومحاولات اقتحام تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود وأسفرت عن إصابة واستشهاد العديد من العسكريين السعوديين والمواطنين والمقيمين.