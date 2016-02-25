وحدات كردية تؤكد التزامها باتفاق الهدنة فى سوريا

>قال ريدور خليل المسؤول بوحدات حماية الشعب الكردية لرويترز اليوم الأربعاء إن الوحدات ستلتزم بخطة أمريكية روسية تهدف لوقف القتال فى سوريا لكنها تحتفظ بحق الرد إذا تعرضت لهجوم.

وقال خليل "بالنسبة لمشروع قرار وقف إطلاق النار الذى أعلنته أمريكا وروسيا.. نحن فى وحدات حماية الشعب نوليه أهمية كبيرة وسنلتزم به بشكل تام مع الاحتفاظ بحق الرد على المعتدى فى إطار الدفاع المشروع إذا هُوجمنا."

ووحدات حماية الشعب الكردية شريك مهم للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، لكنها تقاتل أيضا جماعات من المعارضة المسلحة فى شمال غرب سوريا قرب حلب منذ أسابيع. ولا يشمل اتفاق "وقف الاقتتال" تنظيم داعش.

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