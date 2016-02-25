17 قتيلًا فى صبراتة الليبية جراء الاشتباكات بين الثوار وتنظيم داعش

>ارتفعت حصيلة قتلى ثوار مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية طرابلس إلى 17 شخصا، جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش، فى ضواحى المدينة ووسطها.. وكانت الإحصائية الأولية أعلنت مقتل ستة من الثوار جراء الاشتباكات بالمدينة.

وقال رئيس المجلس العسكرى صبراتة الطاهر الغرابلي، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، إن 17 شخصا من ثوار المدينة استشهدوا فى الاشتباكات التى وقعت فجر اليوم مع "تنظيم الدولة".

وأوضح الغرابلى أن 12 شخصا قضوا فى الاشتباكات التى وقعت بمديرية الأمن وسط المدينة، وخمسة منهم فى أطرافها.

وأشار إلى أن مجموعات من "تنظيم الدولة" التفوا على قوات الثوار بعد استغلالهم الفراغ الأمنى وسط المدينة أثناء حملات مداهمة لسرايا الثوار فى ضواحى صبراتة ما مكنهم من دخول المدينة.

وأكد رئيس المجلس العسكرى صبراتة أن عددا من أمراء كتائب وسرايا ثوار المدن المجاورة تواصلت مع المجلس وأبدوا استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة فى مجابهة مجموعات التنظيم.

وفى السياق ذاته، أعلن المجلس البلدى الحداد ثلاثة أيام بدءا من، اليوم الأربعاء، على شهداء المدينة الذين سقطوا فى المواجهات اليوم.

ودعا المجلس البلدى فى بيان له، أبناء المدينة إلى توحيد صفوفهم والتريث والتحرك وفق خطط مدروسة للمحافظة على أرواحهم.

وطالب المجلس البلدى المواطنين بالتكاتف والتعاون ومساعدة الأجهزة الأمنية فى الإبلاغ عن أى تحركات مشبوهة أو أجسام غريبة أو مركبات خلفها عناصر التنظيم بحسب البيان.

وأكدت مصادر من صبراتة انسحاب تنظيم داعش من مركز المدينة ومديرية الأمن الوطنى بعد أن اقتحمت المديرية وقتلت 12 فرداً كانوا داخلها.

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