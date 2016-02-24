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نجوم تركيا في عيد ميلاد تونجيل كورتيز الـ 80 بعد رحيله

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الأربعاء 24-02-2016 19:14

عمان-سميرة حسنين

لم ينسَ أحد من زملاء وأصدقاء وعائلة الممثل التركي الكبير الراحل تونجيل كورتيز الشهير بالخال رامز في «إيزيل» وبشيخ الإسلام في «حريم السلطان3» حتى بعد مرور ثلاث سنوات على رحيله حيث توفّي عام 2013، إذ ما زالوا ينشرون صورهم معه أو بمفرده كل عام بـ «السوشيال ميديا» في ذكرى رحيله، وبعيد ميلاده. وقد أقامت أرملته حفل عشاء يوم عيد ميلاده الـ 80، دعت فيه كل النجوم الأتراك الذين عملوا مع زوجها الراحل في أبرز أعماله الدرامية التلفزيونية.
ومن أبرز المشاهير الذين حضروا: كينان أميرزالي أوغلو(إيزيل) وخطيبته الممثلة سنيم كوبال الشهيرة بنور، وجانسو ديري (عائشة في إيزيل- فيروزة في حريم السلطان3)، بيراك توزوناتاش الشهيرة بالسلطانة ميهرونيسا، بيركان سوكولو، سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة، رضا كوجا أوغلو الشهير بتيفو، خديجة أصلان الشهيرة بزمرد هانم.
وجاء هذا الاحتفال تنفيذاً لوصيّته التي تمنّاها على زوجته (منند) قبل وفاته، حيث كان يحب أن يحتفل بعيد ميلاده الثمانين، ونفّذت أرملته ما تمنّى في حياته وهو الاحتفال بعيد ميلاده الثمانين مع زملائه وأصدقائه المقرّبين الذين أحبّهم وأحبّوه

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