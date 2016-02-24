وفاة المخرج السينمائي السوري نبيل المالح

توفي صباح اليوم في إمارة دبي المخرج السينمائي السوري نبيل المالح عن عمر ناهز الـ78 عاماً، إثر معاناته من المرض .

الراحل من مواليد 28 سبتمبر 1938، ويملك في سجله أكثر من 150 فيلماً سينمائياً، ما بين طويل وقصير وتجريبي وتسجيلي ووثائقي.

وهو مخرج سينمائي، وكاتب سيناريو ومنتج. درس السينما في تشيكوسلوفاكيا سابقاً، حيث حاز على ماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني في معهد السينما بمدينة براغ ، كما أنه فنان تشكيلي .

من أفلامه: " الكومبارس " و " الفهد " و " السيد التقدمي " و " بقايا صور " و " رجال تحت الشمس " .

