التحضيرات الأخيرة لحفل الأوسكار الـ 88

يتمّ اليوم وضع صفوف من تماثيل الأوسكار كبيرة الحجم خارج مسرح دولبي في لوس أنجلوس، ما يعني بدء العدّ العكسي لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 88، التي ستجري وقائعها ليل الأحد المقبل في 28 فبراير/ شباط؛ ولذلك يجري العمل على مدار الساعة لضمان نجاح أكبر احتفال سنوي في صناعة الأفلام.



وقد تمّ رشّ التماثيل المطلية بالذهب بقشرة خفيفة من الطلاء، في حين بنى العمال منصات ومسارح خاصة بوسائل الإعلام خارج المكان.



أما السجادة الحمراء ذات الـ 500 قدم فلم تُفرد بعد. وعندما يحصل ذلك، فسوف تحيط بها الصفوف الكثيرة من المقاعد المتدرّجة لجلوس المعجبين عليها، بما أنهم اشتروا تذاكر الحضور ليتمكّنوا من مشاهدة وصول نجوم هوليوود.

نأتي إلى الداخل، أيّ وراء الكواليس، حيث يُعِدّ فريق عمل خاص الظروف الذهبية التي ستحمل أسماء الفائزين ليل الأحد، بالإضافة إلى بطاقات تسميات فئات الجوائز.



مئات الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم سيشاهدون حفل الأوسكار بعد أيام، خصوصاً فانز النجم ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio، وكلهم أمل في أن تكون سنة 2016 سنة نجمهم المفضّل في نهاية المطاف. ليس هذا فحسب، فقد أظهرت سينما أوديون Odeon في ليستر سكوير في لندن دعمها للمرشح دي كابريو DiCaprio عن طريق تغيير اسمها موقتاً إلى Leodeon .

يذكر أن النجم الأمريكي ، البالغ من العمر 41 عاماً، قد رشح لفئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Revenant.



وعلى الرغم من أنّ بعض الممثلين والممثلات سيقاطعون حفل هذا العام، فإن صديقة ليو Leo ، كيت وينسلت Kate Winslet ، المرشحة أيضاً في الحفل للحصول على جائزة، قد أعلنت لـ Press Association قائلة:

"أشعر بقوة أنه ربما قد تكون هذه السنة، سنة ليو Leo . أعتبر أنه أقرب صديق في العالم بالنسبة إليّ، و لا يمكن أن أتصوّر عدم وجودي في الحفل لدعمه".

يقدّم حفل الأوسكار في دورته الـ88 النجم الكوميدي العالمي كريس روك Chris Rock، وسيعرض الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

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