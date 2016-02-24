مراهنات على تصدر أديل جوائز Brit الليلة

من المتوقع أن تفوز أديل Adele الليلة الأربعاء بجائزة أفضل ألبوم في حفل توزيع جوائز بريتBrit Awards 2016، فضلا عن ترشيحها عن فئة أفضل أنثى بريطانية، مع مراهنات على أنها ستفوز بالجائزتين معاً.

سوف تشارك نجمة البوب في إحياء الحفل البريطاني الخاص بتكريم موسيقى البوب، بالإضافة الى النجوم أمثال ريهانا Rihanna ، جاستن بيبر Justin Bieber، ويكند The Weekn و ليتل ميكس Little Mix .

صرّح كل من المضيفين آنت و دك Ant and Dec ضاحكين الى BBC أن ارتداء الكاب ممنوع على النساء هذه الليلة بعد سقوط المغنية مادونا Madonna المؤلم من على المسرح العام الماضي.

باعت أديلAdele 25 مليوني و730 ألف نسخة من ألبومها الجديد 25في بريطانيا، كما حقق الألبوم رقما قياسيا في أمريكا ببيعه 3.3 ملايين نسخة في الأسبوع الأول من إصداره. ويبدو أنه من المرجح ان تهيمن على الشابة البريطانية على جوائز الليلة، إذ أنها مرشحة لجائزة أفضل فيديو وأفضل أغنية فردية أيضاً، وكلاهما يعتمد على تصويت الجمهور. كما من المتوقع أن يفوز فريق الروك كولدبلاي Coldplay عن فئة أفضل ألبوم أو أفضل مجموعة.

سيتضمن حفل Brit Awards 2016 الليلة فقرة تكريم للمغني ديفيد بوي David Bowie الذي توفي الشهر الماضي، أما تفاصيل الأداء فقد بقيت طيّ الكتمان. وفي هذا الصدد قالت لجنة حفل بريت Brit لـ Music Week إنها تشعر أنه من السابق لأوانه أن يكون هناك احتفال كامل لحياة بوي Bowie ،غامزة على تكريم ليدي غاغا Lady Gaga للمغني الراحل قبل أسبوعين في حفل غرامي 2016.

تجري وقائع حفل توزيع جوائز بريتBrit Awards 2016 الليلة في London's O2 Arena وسيبث مباشرة على قناة ITV.

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