ناصر الصالح: صوّرت"يا كذابة" ولن أتعامل مع المطربين الشباب

بعد حوالي 10 سنوات من تصوير أإنيته الثانية فيديو كليب انتهي الملحن السعودي ناصر الصالح من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا كذابة"،بتوقيع المخرج تامر حربي، وهيمن كلمات خالد العوض، وتوزيع مدحت خميس، ومكساج جاسم محمد، وهندسة صوتية محمد حمدى،وإشراف عام مايسة نصر.

وقد جاء في الخبر المرسل من مديرة أعماله في القاهرة أن هذه الأغنية هي التي ستغيّر من شكل الأغنية الخليجية وموسيقاها المتعارف عليها، حيث أستطاع ناصر الصالح أن يختار كلمات ويصيغها على ألحان موسيقية تتناسب مع جمهورنا العربي. ورغم كونها بالمقام الأول أغنية خليجية، لكنها ستكون أغنية لكل الشعوب العربية،ويتقنها المصري واللبناني ويحبها المغربي. وبالتاكيد الخليجي.

"سيدتي" تحدّثت هاتفياً مع الفنان ناصر الصالح، حيث يوجد حالياً في القاهرة وسألناه ماذا تقصد بأن أغنية "يا كذابة" ستغيّر من شكل الأغنية الخليجية وموسيقاها المتعارف عليها؟ فقال:

- هذه ليس على لساني، إنما عندما سمعها بعض الأخوة المصريين أثناء تنفيذها قالوا إنها ستغيير من شكل الأغنية الخليجية، وهو من المبالغة قليلاً، وقولهم من منطلق الشكل الجديد الذي استخدمته بدمج الإيقاعات الغربية والخليجية والعربية.

* كان آخر أغنية صوّرتها هي أغنية "فهمتك" قبل 10 سنوات، فلماذا غنيّت "يا كاذبة"؟

- لقد غنيّتها بعد قراري الذي اتخذتهبأنني لن أتعامل مع المطربين الشباب من أبناء الجيل الحالي، لأن أكثر من تعاملت معهم ودعمتهم وشجعتهم، لم أجد فيهم أي منهم جديّة، أو يفكّر في أن يصبح نجماً. هذه الأغنية تحمل مواصفات خاصة تؤهل أي مطرب مبتدئ يغنيها أن ينجح ويحقق الشهرة من خلالها.

* حسب علمنا أن أغنية "يا كذابة" كانت لدى أكثر من مطرب شاب. ما هي الحقيقة؟

- بالفعل. في البداية أعطيتها للمطرب محمد المشعل، وقلت له: هذه الأغنية ستضرب معك وستحقق لك الشهرة والانتشار السريع. وبعد مضي ثلاثة أشهر لم أجد لديه جدية في التنفيذ، فجاءني المطرب الشاب ماجد مدني، وقال: "أستاذ ناصر أنا طالبك. أبغى "يا كذابة" أغنيها". ثم جاءني الفنان يحيى عمر في القاهرة وطلب الأغنية لماجد مدني، وبالفعل أعطيتها له. وبعد ثلاثة أيام اتصل بي ماجد ليخبرني أن الكلمات لم تعجبه، فما كان مني إلّا غنائها بصوتي وتصويرها.

* هذه أغنية خفيفة، فهل ابتعد عن الأغاني "المكبلهة"؟

- بالعكس. لا يمكن أن أتخلى عن الأصالة والطرب والأغاني "المكبلهة". وقد انتهيت من تنفيذ عدّة أغنيات لعدد من نجوم الوطن العربي، منهم محمد عبده وأحلام ونوال الكويتية وراشد الفارس وفهد الكبيسي، وجميعها أغاني "مكبلهة".

* هذه أول أغنية تصوّرها ومعك فتاة (موديل). ما الذي استجدّ رغم رفضك المسبق للتصوير بمرافقة نساء؟

- بالعكس. سبق وصوّرت أغنية "فهمتك" وبوجود نساء، لكنها المرّة الأولى الذي أوافق فيها على موديل، والسبب أن أغنية "يا كذابة" أكثر انفتاحاً في كلماتها وموسيقاها، وتحتاج إلى فتاة بجانب البطل (المطرب) لتكتمل الصورة الجمالية للأغنية،من حيث اللحن والكلمات.

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