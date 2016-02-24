تامر حسني يختار متسابق "ذا فويس" لفيلمه الجديد

أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني صحّة ما قيل حول اختياره متسابق برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"المصري أحمد السيسي لمشاركته في فيلمه الجديد الجاري الإعداد له حالياً.

وكان أحمد السيسي، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، قد حصل على دعم كبير من تامر حسني، مدرب الفريق، وفاز على كلّ من منافسيه مروان طارق ويوسف فرج في مرحلة المواجهة، التي عرضت يوم السبت الماضي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي