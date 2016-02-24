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تامر حسني يختار متسابق "ذا فويس" لفيلمه الجديد

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الأربعاء 24-02-2016 22:24

أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني صحّة ما قيل حول اختياره متسابق برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"المصري أحمد لمشاركته في فيلمه الجديد الجاري الإعداد له حالياً.

وكان أحمد السيسي، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، قد حصل على دعم كبير من تامر حسني، مدرب الفريق، وفاز على كلّ من منافسيه مروان طارق ويوسف فرج في مرحلة المواجهة، التي عرضت يوم السبت الماضي.

 

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