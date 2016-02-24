بالفيديو: منى زكي تكشف حقيقة طلاقها من أحمد حلمي

رداً على الأخبار التي تنتشر كلّ فترة، وتفيد بطلاق الفنانة منى زكي من زوجها الفنان أحمد حلمي، قالت منى زكي: "مقدرش ده الحب كله".

جاء هذا الردّ في برومو حلقتها الجديدة من برنامج Saturday Night Live بالعربي، الذي يُعرض على فضائية osn، ويقدّمه كلّ من خالد منصور وشادي الفونس.

وأثناء البرومو، استعرض مقدّما البرنامج الشائعات التي أطلقت على منى زكي، قبل أن تفاجئهما منى بالظهور؛ وبسؤالها عن طلاقها، فقالت :"مقدرش ده الحب كله".

والحلقة تعرض يوم السبت المقبل، وتشارك فيها إلى جوار منى زكي المغنية الشعبية بوسي.

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